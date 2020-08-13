Власти сообщили итоги проверки зданий в Новосибирске, которые утром якобы заминировали

О том, что происходит в городе из-за рассылки о минировании, читайте и смотрите фотографии в нашем онлайн-репортаже.

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