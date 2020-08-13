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Тема дняМассовая эвакуация. Онлайн-трансляция

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Власти сообщили итоги проверки зданий в Новосибирске, которые утром якобы заминировали

Из-за массовой рассылки с угрозами эвакуировали посетителей судов и некоторых больниц

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Для сотен людей утро началось с эвакуации. На улицу выводили всех: и персонал, и посетителей

Для сотен людей утро началось с эвакуации. На улицу выводили всех: и персонал, и посетителей

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию с утренней эвакуацией людей из судов, больниц и налоговых.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

О том, что происходит в городе из-за рассылки о минировании, читайте и смотрите фотографии в нашем онлайн-репортаже.

Если вы стали очевидцем эвакуации, сняли видео или фото, присылайте материалы и информацию в редакцию через почту news@ngs.ru или по WhatsApp по телефону +7 923 157–55–80.

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