Власти сообщили итоги проверки зданий в Новосибирске, которые утром якобы заминировали

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию с утренней эвакуацией людей из судов, больниц и налоговых.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
О том, что происходит в городе из-за рассылки о минировании, читайте и смотрите фотографии в нашем онлайн-репортаже.
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