Умные и голодные: как живется молодёжи в Новосибирске — 6 коротких историй

Дарья Пичулина, 23 года



— Я молодой инженер, уже год живу в Новосибирске. Считаю, что город не хуже и не лучше других. Новосибирск достаточно перспективный — стало появляться много новых направлений для роста. Правда, из-за коронакризиса нам сократили рабочие дни — я работаю четыре дня в неделю, сильно потеряла в зарплате. С другой стороны, больше город, больше работы, больше возможностей. Хотя сейчас совершенно не ценится труд людей — карьерный рост есть, но до определенного уровня. Потом только саморазвитие и работа на себя.

Молодежная среда в городе всегда была активной и разнообразной. Таких студенческих тусовок у нас в Томске никогда не было. Люди собираются на Советской — и это очень круто! Можно прийти, отдохнуть, потанцевать. Здорово, что Новосибирск такой активный и ночной молодежный город.

Никита, 28 лет

— Нужно уезжать! Я посетил уже много городов России, не скажу, что Новосибирск самый худший. Мы реально в каком-то смысле столица Сибири, и я люблю Новосибирск, но есть минусы.