Умные и голодные: как живется молодёжи в Новосибирске — 6 коротких историй

На этой неделе Новосибирск тихо и незаметно отпраздновал День молодежи — так сейчас называют людей от 18 до 35 лет. Традиционно наш город считается хорошим местом для старта. Бывает, что молодые специалисты целенаправленно возвращаются сюда, чтобы строить карьеру. Как, например, герои нашего недавнего репортажа — они уехали из Санкт-Петербурга в Новосибирск и открыли здесь цветочную мастерскую. Но так ли перспективна столица Сибири? Мы попросили наших подписчиков в Instagram (кстати, подпишитесь — там интересно) рассказать, что для них значит Новосибирск, какие перспективы они здесь для себя открыли и стоит ли отсюда уезжать.
Дарья Пичулина, 23 года
— Я молодой инженер, уже год живу в Новосибирске. Считаю, что город не хуже и не лучше других. Новосибирск достаточно перспективный — стало появляться много новых направлений для роста. Правда, из-за коронакризиса нам сократили рабочие дни — я работаю четыре дня в неделю, сильно потеряла в зарплате. С другой стороны, больше город, больше работы, больше возможностей. Хотя сейчас совершенно не ценится труд людей — карьерный рост есть, но до определенного уровня. Потом только саморазвитие и работа на себя.
Молодежная среда в городе всегда была активной и разнообразной. Таких студенческих тусовок у нас в Томске никогда не было. Люди собираются на Советской — и это очень круто! Можно прийти, отдохнуть, потанцевать. Здорово, что Новосибирск такой активный и ночной молодежный город.
Никита, 28 лет
— Нужно уезжать! Я посетил уже много городов России, не скажу, что Новосибирск самый худший. Мы реально в каком-то смысле столица Сибири, и я люблю Новосибирск, но есть минусы.
1. Серость практически всей застройки.
2. Абсолютно бестолковый транспорт, начиная с метро (почему нельзя все турникеты сделать с оплатой по карте?).
3. Колхоз в сфере обслуживания. Я часто бываю в Томске, так там обслуживание в заведениях куда лучше и гостеприимнее, видно, что там борются за клиента, начиная от ресторана и заканчивая гостиницей.
4. Пыль и грязь на улицах.
5. Был в Барнауле и не увидел обилия рекламы в центре, и дома совсем не серые. Почему у нас так нельзя?
Надеюсь, что чемпионат мира по хоккею – 2023 хоть что-то исправит в нашем городе.
Анатолий Сибренко, 27 лет
— Я работаю ведущим маркетологом Robocash Group. Новосибирск можно рассматривать с разных точек зрения. Начнём с того, что это третий город в стране по количеству населения, о чём все постоянно забывают (даже сами новосибирцы), считая город провинцией. Тем не менее есть определенные ниши, в которых Новосибирск чуть ли не на первых местах в России. Уровень зарплат в городе конкурентоспособен с Питером, но с точки зрения культуры — уничтожен глупыми решениями чиновников.
Если твоя специальность — это IT или маркетинг, то Новосибирск для тебя реально лучший город в России, имеющий высококвалифицированное комьюнити. А работая удаленно и живя всё-таки в весьма прогрессивном городе, можно вообще не замечать расходы на еду, транспорт и так далее. К Новосибирску нужно всё-таки относиться как к городу, в котором ты работаешь и развиваешься целыми днями. Кого в такой ситуации волнует серость вокруг и вонь в центре города по ночам? Все заняты делом.
С точки зрения реального «левел апа» (саморазвития, карьерного роста. — Прим. ред.) — переезд в другие города России не даёт желаемого результата. Да, казалось бы, возможностей больше, но это не значит, что эти возможности есть у тебя. В Новосибирск едут умные и голодные, как до знаний, так и до хорошего уровня жизни, со всей Сибири и частично — Дальнего Востока. Поэтому в целом интеллектуальный уровень людей и уровень осознанности в Новосибирске выше. Понятное дело, что если свинья захочет, она везде найдёт грязь. Но всё-таки преимущество города в том, что здесь практически нет ограничений по росту как специалиста, по росту зарплат, по уровню жизни, по уровню безопасности и определенной стабильности.
Прогрессивное молодое поколение «разукрашивает» город новыми красками, иногда в буквальном смысле, преображая город своей работой. Однако, пока генеральная линия всей страны — закручивать гайки, это не даст новосибирцам вдохнуть полной грудью и начать развивать свой город с той любовью, с которой они хотели бы это делать.
Дарья Мелешенко, 19 лет
— Новосибирск для меня является родным городом, это одна из причин, по которой я бы не хотела уезжать отсюда. Также не стоит забывать, что наш город невероятно молод, он развивается с каждым годом в различных сферах. Поэтому он подойдёт для молодёжи и начинающих специалистов. В отличие от Санкт-Петербурга и Москвы, здесь действительно уютно. Можно найти любое место, в котором будет приятно провести время.
Анастасия, 22 года
— Новосибирск — это город, не сильно слушающий мнение молодежи. Да, у нас начали открываться молодежные центры вроде «Этажа», «Крыши» или «Юности», которые прибирают к своим рукам всю молодежную тусовку. Да, у нас появляются возможности для саморазвития ещё со школьного возраста. Да, Новосибирск стал известен хотя бы за счет молодежного форума «PROрегион». Но молодежная политика для города — пустой звук. Молодой специалист зачастую не может претендовать на большую зарплату или перспективную должность. Ну и язык, которым правительство пытается общаться с молодежью, это закоренелое мнение 40-летних (и старше) чиновников, которые даже не стараются понять: «А как там у молодежи?».
Если ты хочешь развиваться в этом городе, то у тебя это, конечно, получится, но сколько амбиций и сил надо в это вложить! Тут нужно постоянно просматривать вакансии, возможности, форумы, мероприятия, иначе ты так и останешься на дне. Но если у тебя получится найти удаленную работу вне Новосибирска и наработать опыт, учась в школе или институте, то ты на коне.
Вячеслав Евсеев, 20 лет
— Я состоял в молодежном горизбиркоме, а также был членом общественного молодежного совета. По большому счету, это всего лишь игра в политику, не имеющая никаких оснований называться хотя бы молодежной политикой. Перспективы в городе есть, но для всех они разные. Я обучаюсь в РАНХиГСе на направлении «государственное и муниципальное управление», и, возможно, мне повезло больше, чем другим ребятам, но даже тут есть трудности с дальнейшим трудоустройством, по словам людей, которые уже выпустились.
У меня есть планы по дальнейшему трудоустройству. Но они скорее связаны либо с крупными компаниями частного сектора, так называемыми акулами, либо с международными компаниями и работой в Европе или США. Но для работы с международными компаниями в любом случае придётся получить дополнительное образование, например в Англии. Существует некоторый барьер, который мешает сейчас реализовывать себя по направлению ГМУ. Некоторые крупные российские компании не готовы брать на стажировку, хотя уже сейчас я имею управленческий опыт. Сейчас я получаю профпереподготовку в одном из учебно-консультационных центров.