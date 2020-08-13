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Тема дняМассовая эвакуация. Онлайн-трансляция

В Новосибирске массовая эвакуация из-за угроз о минировании (людей выводят даже из больниц). Онлайн

Неизвестные сообщили, что здания якобы заминированы

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На месте работают сотрудники полиции

На месте работают сотрудники полиции

В Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуируют суды и больницы

В Новосибирске экстренно эвакуируют людей из судов — на месте работают полицейские. По городу прошла массовая рассылка о минировании. Рассказываем, что известно, в режиме онлайн.

Если вы находить в одном из судов, были очевидцем минирования или знаете, что было написано в массовой рассылке, то свяжитесь с дежурным корреспондентом по WhatsApp или Telegram по номеру +7 982 781-74-07.

Александра Бруня

Читатель НГС сообщил, что сегодня эвакуация была и в Первомайском районном суде.

Александра Бруня

— Знакомая работает в МНТК, сказала что их всех вывели на улицу и пациентов, даже из реанимации. Даже вещи личные мед персонал не успел взять. Ждут спецслужбы. До сих пор все на улице, — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Врачам не дали взять личные вещи&nbsp;

Врачам не дали взять личные вещи 

Карта минирований в Новосибирске. Из-за хулиганов эвакуировали людей из этих учреждений:

Александра Бруня
Александра Бруня

Эвакуации из судов проходят не только в Новосибирске. В Instagram пользователи делятся информацией об эвакуациях в Красноярске и Канске.

Александра Бруня

Сообщение о минировании поступило и в Бердский городской суд, сообщили в паблике «Бердск.Онлайн».

Александра Бруня

Письмо о минировании получила и налоговая инспекция

Сообщения о минировании получили не только суды и больницы, но и налоговая служба.

Александра Бруня

В правительстве Новосибирской области прокомментировали массовые эвакуации

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании зданий учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы региона, поступивших 13 августа 2020 года на электронную почту организаций, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Александра Бруня

Людей в облсуд пока не пускают.

Люди почти час ждут проверки здания на улице

Люди почти час ждут проверки здания на улице

Александра Бруня

Кинологи работают в здании Новосибирского областного суда уже больше получаса.

Александра Бруня

По информации источника НГС, письмо о минировании поступило и в Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Александра Бруня

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Александра Бруня

В областном суде работают кинологи.

Люди стоят у здания суда

Люди стоят у здания суда

Александра Бруня

В Центральном районном суде уже запустили людей внутрь здания.

Александра Бруня

Из больниц тоже эвакуируют

Читатель НГС сообщил, что людей эвакуировали из больницы РЖД.

Никого в здание не пускают

Никого в здание не пускают

Александра Бруня

По информации источника НГС, письмо о минировании получили и в Новосибирском областном суде.

Александра Бруня

Если вы стали очевидцем эвакуации, сняли видео или фото, присылайте материалы и информацию в редакцию через почту news@ngs.ru или по WhatsApp по телефону +7 923 157-55-80.

Александра Бруня

У судов очевидцы также замечают пожарные машины.

Александра Бруня

Эвакуация была также из Центрального районного суда и Дзержинского.

Александра Бруня

Официально. «Заминированы» пять судов

По информации службы «112», на почту судов пришла массовая рассылка о том, что здания заминированы. На данный момент людей эвакуируют из Ленинского, Кировского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районных судов.

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