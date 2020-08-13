В Новосибирске массовая эвакуация из-за угроз о минировании (людей выводят даже из больниц). Онлайн

Читатель НГС сообщил, что сегодня эвакуация была и в Первомайском районном суде.
— Знакомая работает в МНТК, сказала что их всех вывели на улицу и пациентов, даже из реанимации. Даже вещи личные мед персонал не успел взять. Ждут спецслужбы. До сих пор все на улице, — рассказала корреспонденту НГС читательница.
Карта минирований в Новосибирске. Из-за хулиганов эвакуировали людей из этих учреждений:
В понедельник в спецслужбы поступало сообщение о минировании Новосибирского приборостроительного завода.
Эвакуации из судов проходят не только в Новосибирске. В Instagram пользователи делятся информацией об эвакуациях в Красноярске и Канске.
Сообщение о минировании поступило и в Бердский городской суд, сообщили в паблике «Бердск.Онлайн».
Письмо о минировании получила и налоговая инспекция
Сообщения о минировании получили не только суды и больницы, но и налоговая служба.
В правительстве Новосибирской области прокомментировали массовые эвакуации
Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании зданий учреждений здравоохранения, судебной системы и налоговой службы региона, поступивших 13 августа 2020 года на электронную почту организаций, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. В настоящее время в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.
Людей в облсуд пока не пускают.
Кинологи работают в здании Новосибирского областного суда уже больше получаса.
По информации источника НГС, письмо о минировании поступило и в Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
В областном суде работают кинологи.
В Центральном районном суде уже запустили людей внутрь здания.
Из больниц тоже эвакуируют
Читатель НГС сообщил, что людей эвакуировали из больницы РЖД.
По информации источника НГС, письмо о минировании получили и в Новосибирском областном суде.
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У судов очевидцы также замечают пожарные машины.
Эвакуация была также из Центрального районного суда и Дзержинского.
Официально. «Заминированы» пять судов
По информации службы «112», на почту судов пришла массовая рассылка о том, что здания заминированы. На данный момент людей эвакуируют из Ленинского, Кировского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районных судов.