В Новосибирске массовая эвакуация из-за угроз о минировании (людей выводят даже из больниц). Онлайн

В Новосибирске экстренно эвакуируют людей из судов — на месте работают полицейские. По городу прошла массовая рассылка о минировании. Рассказываем, что известно, в режиме онлайн.

Если вы находить в одном из судов, были очевидцем минирования или знаете, что было написано в массовой рассылке, то свяжитесь с дежурным корреспондентом по WhatsApp или Telegram по номеру +7 982 781-74-07.