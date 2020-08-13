Таксист вылетел на отбойник на съезде с Бугринского моста

В Новосибирске сегодня, 13 августа, около 05:00 на съезде с Бугринского моста на улице Ватутина таксист не справился с управлением и врезался в отбойник.

В службу «112» информация о пострадавших в ДТП не поступала.

По словам очевидцев, в это время в Новосибирске была плохая видимость на дороге и мокрый асфальт после дождя, что могло привести к аварии.

Корреспондент НГС отправила запрос в "Яндекс.Такси" с просьбой уточнить обстоятельства происшествия, и был ли в момент ДТП в машине пассажир.