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Таксист вылетел на отбойник на съезде с Бугринского моста

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет

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ДТП произошло около 05:00

ДТП произошло около 05:00

В Новосибирске сегодня, 13 августа, около 05:00 на съезде с Бугринского моста на улице Ватутина таксист не справился с управлением и врезался в отбойник.

В службу «112» информация о пострадавших в ДТП не поступала.

По словам очевидцев, в это время в Новосибирске была плохая видимость на дороге и мокрый асфальт после дождя, что могло привести к аварии.

Корреспондент НГС отправила запрос в "Яндекс.Такси" с просьбой уточнить обстоятельства происшествия, и был ли в момент ДТП в машине пассажир.

В начале июля на улице Макаренко у дома № 52 водитель такси врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.

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