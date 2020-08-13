В Новосибирске рано утром появилась восхитительная двойная радуга

В Новосибирске сегодня, 13 августа, около 06:00 жители города увидели красивую яркую радугу — если приглядеться, то можно заметить, что она была двойной.
— Сегодня в 06:10, Калининский район, улица Гребенщикова. Конечно, фото так не передаёт, вживую очень красиво, — рассказала корреспонденту НГС читательница Марина Третьякова.
Новосибирцы сразу же выложили десятки фотографий радуги в Instagram. Полюбуемся на неё с разных ракурсов.
Вечером в субботу, 20 июня, в Новосибирске после дождя также на небе появлялась двойная радуга. Жители города завалили социальные сети красивейшими фотографиями.
Неделей ранее, 13 июня, на Новосибирск опустился красивейший золотой закат.