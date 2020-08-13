Вице-премьер Юрий Трутнев заразился коронавирусом

Заместитель председателя правительства Юрий Трутнев сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря чиновника.
Уточняется, что вице-премьер сдал анализы накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток. Согласно требованиям Роспотребнадзора, при получении первого положительного результата чиновник ушел на самоизоляцию.
При подтверждении диагноза Трутнев сможет продолжить работу в дистанционном режиме. О том, будет ли чиновник участвовать в мероприятиях на Дальнем Востоке, решение примут после получения результатов повторных анализов.
Напомним, ранее COVID-19 заражались другие высокопоставленные чиновники российского правительства. Переболели коронавирусом глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков и премьер-министр Михаил Мишустин.