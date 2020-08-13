«Такое каждый год»: в Новосибирске автобусы и такси выстроились в длинную очередь на газовую заправку

— Это заправка метановая, у нас их всего четыре, плюс ещё одна в Бердске. Вчера две из них закрылись до 14 августа. Соответственно, все поехали на другие заправки. Сама заправка автомобиля долгая, автобус заправляется примерно 10 минут, легковая машина — 5 минут, — объяснил он.

По словам Егора, заправочные станции закрыты на обслуживание. Это происходит каждый год, и всегда в такие дни на газовые заправки выстраиваются длинные очереди.

— В позапрошлом году я к двенадцати ночи приехал на заправку и только ближе к трём ночи заправился, — добавил он.

Вчера поздно вечером на Большевистской собралась длинная пробка в сторону Бердска из-за ДТП.