«Такое каждый год»: в Новосибирске автобусы и такси выстроились в длинную очередь на газовую заправку

В среду, 12 августа, в Первомайском районе Новосибирска около разъезда Иня на газовую заправочную станцию «Газпром» выстроилась огромная очередь из автобусов и машин такси. Инцидент попал на видео.
— Сегодня весь день здесь пробка. Сейчас время — восьмой час. Я выезжала, было часа три. И вот до сих пор здесь стоит пробка <...>. Весь день, — комментирует девушка, снявшая видеоролик.
Как рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Егор, в городе и окрестностях всего пять станций, которые заправляют автомобили метаном.
— Это заправка метановая, у нас их всего четыре, плюс ещё одна в Бердске. Вчера две из них закрылись до 14 августа. Соответственно, все поехали на другие заправки. Сама заправка автомобиля долгая, автобус заправляется примерно 10 минут, легковая машина — 5 минут, — объяснил он.
По словам Егора, заправочные станции закрыты на обслуживание. Это происходит каждый год, и всегда в такие дни на газовые заправки выстраиваются длинные очереди.
— В позапрошлом году я к двенадцати ночи приехал на заправку и только ближе к трём ночи заправился, — добавил он.
Вчера поздно вечером на Большевистской собралась длинная пробка в сторону Бердска из-за ДТП.