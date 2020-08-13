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«Такое каждый год»: в Новосибирске автобусы и такси выстроились в длинную очередь на газовую заправку

В городе всего пять станций, которые заправляют метаном

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Водителям приходится стоять в очереди часами

Водителям приходится стоять в очереди часами

В среду, 12 августа, в Первомайском районе Новосибирска около разъезда Иня на газовую заправочную станцию «Газпром» выстроилась огромная очередь из автобусов и машин такси. Инцидент попал на видео.

— Сегодня весь день здесь пробка. Сейчас время — восьмой час. Я выезжала, было часа три. И вот до сих пор здесь стоит пробка <...>. Весь день, — комментирует девушка, снявшая видеоролик.

Как рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Егор, в городе и окрестностях всего пять станций, которые заправляют автомобили метаном.

— Это заправка метановая, у нас их всего четыре, плюс ещё одна в Бердске. Вчера две из них закрылись до 14 августа. Соответственно, все поехали на другие заправки. Сама заправка автомобиля долгая, автобус заправляется примерно 10 минут, легковая машина — 5 минут, — объяснил он.

По словам Егора, заправочные станции закрыты на обслуживание. Это происходит каждый год, и всегда в такие дни на газовые заправки выстраиваются длинные очереди.

— В позапрошлом году я к двенадцати ночи приехал на заправку и только ближе к трём ночи заправился, — добавил он.

Вчера поздно вечером на Большевистской собралась длинная пробка в сторону Бердска из-за ДТП.

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Газпромметановая заправка
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