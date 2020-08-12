«Мне стыдно его носить»: дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в
Письмо опубликовала «Новая газета». Вот его полный текст.
«Александр Григорьевич!
В 2014 году Вы наградили меня орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.
Сегодня на вашем «празднике» царят мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране.
За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался
Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили.
Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!
Народный артист СССР,
артист мира (ЮНЕСКО)
Владимир Спиваков».
В Белоруссии четвертый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
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