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«Мне стыдно его носить»: дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Публикуем открытое письмо народного артиста СССР президенту Белоруссии

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Орден на грудь Спивакова в 2014 году вешал посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко

Орден на грудь Спивакова в 2014 году вешал посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил Александр Лукашенко. Об этом артист сообщил в открытом письме президенту Белоруссии, признавшись, что ему стыдно носить награду, связанную с правлением главы республики.

Письмо опубликовала «Новая газета». Вот его полный текст.

«Александр Григорьевич!

В 2014 году Вы наградили меня орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.

Сегодня на вашем «празднике» царят мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране.

За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался 10-летний юбилей созданного мною фестиваля "Владимир Спиваков приглашает", благодаря которому к Вам в страну приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы.

Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и тем более калечили.

Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!

Народный артист СССР,

артист мира (ЮНЕСКО)
Владимир Спиваков».

В Белоруссии четвертый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперник Светлана Тихановская — менее 10%.

На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.

О том, что сейчас происходит на улицах Белоруссии, рассказали жители Минска.

Сегодня Лукашенко заявил, что нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии.

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БелоруссияВладимир СпиваковАлександр Лукашенкопротесты в Белоруссии
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