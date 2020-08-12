Космонавт сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции. Публикуем снимок

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас работает на Международной космической станции, сфотографировал Новосибирск.

Снимки нашего города появились на его официальных страницах в социальных сетях.

— Передаю привет кружку аэрокосмического моделирования «Ключ на старт!» из города Новосибирска и победителю одной из моих недавних загадок на странице во «ВКонтакте»! На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон «ОбьГЭС», расположенный в левобережной части Советского района, — написал он.