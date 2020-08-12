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Космонавт сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции. Публикуем снимок

Даже с такой высоты наш город можно узнать

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Новосибирск из космоса выглядит впечатляюще

Новосибирск из космоса выглядит впечатляюще

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас работает на Международной космической станции, сфотографировал Новосибирск.

Снимки нашего города появились на его официальных страницах в социальных сетях.

— Передаю привет кружку аэрокосмического моделирования «Ключ на старт!» из города Новосибирска и победителю одной из моих недавних загадок на странице во «ВКонтакте»! На снимке запечатлен Новосибирск и, в частности, микрорайон «ОбьГЭС», расположенный в левобережной части Советского района, — написал он.

Река Обь

Река Обь

Иван часто фотографирует нашу планету из космоса

Иван часто фотографирует нашу планету из космоса

Ранее Иван Вагнер предлагал своим подписчикам угадать, какой именно город изображён на снимках.

А вы бы узнали Новосибирск из космоса?

    В конце июня стало известно, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина из Новосибирска полетит на МКС через два года.

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    МКСкосмонавт
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