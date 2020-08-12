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Около офиса S7 в Новосибирске собралась толпа людей — объясняем, куда они хотят улететь

Продажи на рейс пока не открыты

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Люди хотят попасть на вывозной рейс

Люди хотят попасть на вывозной рейс

Вечером в среду, 12 августа, у офиса авиакомпании S7 на Орджоникидзе собралась толпа. Выяснилось, что все они хотят улететь в Киргизию.

Как сообщил один из людей в очереди, они собираются приобрести билеты на вывозной рейс в город Ош.

В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС дали комментарий по поводу этого инцидента.

— Предполагаем, что пассажиры получили информацию об открытии продаж авиабилетов на вывозной рейс для граждан Киргизии в Бишкек 13 августа. Однако S7 Airlines ещё ожидает официального разрешения от киргизской стороны. Как только оно будет получено, мы откроем продажи, — рассказали в пресс-службе.

В начале июля около офиса S7 также собиралась толпа людей, которые хотели купить билеты на вывозной рейс в Киргизию.

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