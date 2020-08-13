Сибирячка выпустила шоколад с изображением вагин и продает его женщинам по 500 рублей за плитку

Первая партия шоколада двух видов — молочного с клубникой и кокосом и тёмного с инжиром и фисташками — отправлена в Москву для продажи по 500 рублей за плитку на корпоративном тренинге школы для женщин «Я здорова».



— С чем можно сравнить вкус? С оргазмом. С таким гастрономическим оргазмом… Но для меня было важно, чтобы это был не только вкус, но и визуальный момент: женщина видит упаковку, открывает — внутри вкусно. Ведь очень многие женщины травмированы своей сексуальностью: для многих секс и всё, что связано с ним, это — грязь. А здесь сексуальность — вкусная, которая может приносить наслаждение. Вот про это у нас основной посыл, — объясняет художница.



В ближайшее время, по словам Ануш, они планируют изготовить партию шоколада для продажи всем желающим в Новосибирске и других городах.



Тема сексуальности нередко используется при производстве и продвижении различных сладостей, которые продаются на сибирском рынке. В 2019 году НГС рассказывал о необычном мороженом для взрослых, которое изготавливалось на основе вкусов различных алкогольных коктейлей: среди прочих названий был и «Секс на пляже». А ещё раньше корреспонденты НГС побывали на бердской фабрике «Елисеевская», где выпускался шоколад в виде фаллосов и шоколадных фигур из «Камасутры».