Сибирячка выпустила шоколад с изображением вагин и продает его женщинам по 500 рублей за плитку

Новосибирская художница Ануш, известная своими картинами на тему женской сексуальности, выпустила шоколад с изображением вагин на упаковке.
— У меня есть две картины с изображением вагин, которые сейчас находятся в частных коллекциях. Это «Йони» — картина в розовых тонах, и «Сердце женщины. Вагина» — разноцветная. Йони — с санскрита означает «сакральный, энергетический центр вагины». Розовый принт я олицетворяю с девушками, нежными, молодыми. А в разноцветном принте акцент на том, что сексуальность становится исцелённой, здоровой, божественной, а не вульгарной и пошлой. И вот пришёл ко мне владелец новосибирской марки шоколада ручной работы Mr.Konfetkin и предложил что-то сделать на тему женской сексуальности: объединить искусство и вкус шоколада, — рассказывает Ануш.
Первая партия шоколада двух видов — молочного с клубникой и кокосом и тёмного с инжиром и фисташками — отправлена в Москву для продажи по 500 рублей за плитку на корпоративном тренинге школы для женщин «Я здорова».
— С чем можно сравнить вкус? С оргазмом. С таким гастрономическим оргазмом… Но для меня было важно, чтобы это был не только вкус, но и визуальный момент: женщина видит упаковку, открывает — внутри вкусно. Ведь очень многие женщины травмированы своей сексуальностью: для многих секс и всё, что связано с ним, это — грязь. А здесь сексуальность — вкусная, которая может приносить наслаждение. Вот про это у нас основной посыл, — объясняет художница.
В ближайшее время, по словам Ануш, они планируют изготовить партию шоколада для продажи всем желающим в Новосибирске и других городах.
Тема сексуальности нередко используется при производстве и продвижении различных сладостей, которые продаются на сибирском рынке. В 2019 году НГС рассказывал о необычном мороженом для взрослых, которое изготавливалось на основе вкусов различных алкогольных коктейлей: среди прочих названий был и «Секс на пляже». А ещё раньше корреспонденты НГС побывали на бердской фабрике «Елисеевская», где выпускался шоколад в виде фаллосов и шоколадных фигур из «Камасутры».
Тем не менее некоторые люди до сих пор стесняются публично обсуждать откровенные темы и стыдятся читать материалы с сексуальным подтекстом. Почему так происходит — объяснила в своей авторской колонке сексолог Ольга Сень.