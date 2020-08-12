Власти рассказали о дистанционке в школах Новосибирска с 1 сентября: как это будет

За каждым классом закрепят кабинет для занятий по всем предметам, кроме уроков ИЗО, труда, физкультуры, физики, химии и информатики.

Нужно ли носить маску в школе

По утрам на входе в здание детям будут измерять температуру, а в школах введут график входа и питания в столовых. Обязательный масочный режим для учеников и учителей не предусмотрен. Носить маски в образовательных учреждениях нужно только техническому персоналу.

Будут ли линейки 1 сентября

Помимо прочего, не будет и торжественной сентябрьской линейки: торжество может пройти в классе. График и формат линеек образовательные учреждения определят самостоятельно.

— Мы не говорим о каких-то единых требованиях, наоборот — об индивидуальном плане. Наша главная задача — начать учебный год в стенах образовательных организаций. Сейчас разрабатываются режимы работы учреждений, расписания уроков и корректируются образовательные программы. В школах изданы приказы о запрете массовых мероприятий, об отмене кабинетной системы. Кроме того, школам необходимо проинформировать Роспотребнадзор о начале работы в период с 24 по 28 августа. Всю актуальную информацию о работе учреждения родители смогут увидеть на сайтах школ и детских садов и в их аккаунтах в социальных сетях, — цитирует начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиля Ахметгареева пресс-центр мэрии.

