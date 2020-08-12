«Курорт как будто вымер»: рассказы первых путешественников, добравшихся до Турции

С понедельника начались чартерные перелеты в Турцию, и первые русские добрались до любимых курортов. Они поделились рассказами, как их встречали в аэропортах (спойлер: красная дорожка была, но далеко не у всех) и что ждало в отелях.



Как летели?



Чартерные рейсы пока что вылетают из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перевозчики стараются соблюдать санитарные нормы: масочный режим на борту, напитки — в одноразовой посуде.



— При входе в самолет предлагают обработать руки санитайзером, бесплатно выдают маску, через два часа ее меняют на новую — всё по нормам. В Турции у прилетевших меряют температуру, но выборочно: мужу измерили, мне — нет, — рассказывает туристка из Петербурга Кристина.

