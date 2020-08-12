«Курорт как будто вымер»: рассказы первых путешественников, добравшихся до Турции

Первые туристы из России рассказали о своих впечатлениях от Турции
С понедельника начались чартерные перелеты в Турцию, и первые русские добрались до любимых курортов. Они поделились рассказами, как их встречали в аэропортах (спойлер: красная дорожка была, но далеко не у всех) и что ждало в отелях.
Как летели?
Чартерные рейсы пока что вылетают из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перевозчики стараются соблюдать санитарные нормы: масочный режим на борту, напитки — в одноразовой посуде.
— При входе в самолет предлагают обработать руки санитайзером, бесплатно выдают маску, через два часа ее меняют на новую — всё по нормам. В Турции у прилетевших меряют температуру, но выборочно: мужу измерили, мне — нет, — рассказывает туристка из Петербурга Кристина.
Каким-то туристам повезло больше: в аэропорту Антальи их встречали красной дорожкой и оркестром.
Видео: Наталья Файнман
— Позавчера мы встречали в аэропорту Антальи мужа моей подруги. Для первых пассажиров расстелили красную дорожку, играл оркестр. По неофициальной информации, в тот день из России прилетели 70 самолётов, — рассказывает челябинка Ольга Емельянова. — Из-за большого наплыва людей чемоданы пришлось ждать два часа. Но встреча была очень тёплой, туристы просто обалдели. Музыка! Все на позитиве! И турки рады, и русские. Насколько я знаю из публикаций в соцсетях, это шоу продолжалось целый день.
Что в отелях?
Чтобы работать в пандемию, туркам нужен сертификат, подтверждающий, что отель выполнил 100 с лишним правил и готов безопасно размещать туристов. Справляются далеко не все. Туроператорам приходится проверять, открыт отель или нет, по факту.
— На сайте оператора может быть предложение по этому отелю, но нам приходится дополнительно уточнять, работает он или нет, — объясняет директор агентства «Корас» Наталья Сахнова.
— Пока добирались по городу Сиде до отеля, обратили внимание, что город почти пустой. Сопровождающий нас гид говорил, что город как будто вымер. Действительно, ни людей, ни машин! — подтверждает слова агента туристка из Новосибирска. — По словам гида, в городе Сиде открылось только процентов 30 отелей, остальные либо не прошли сертификацию, либо ещё в процессе её получения, кто-то уже никогда не откроется. Загруженность отеля, в котором мы остановились, 40%.
В самих отелях действует правило социальной дистанции: расстояние между шезлонгами, измерение температуры, персонал — в масках.
— У нас действует правило социальной дистанции, но за ним фактически никто не следит и не ругает, если нарушаешь. Очередей к шведскому столу нет, — рассказывает Кристина, отдыхающая в Кемере.
Как работает транспорт?
Городские автобусы ходят три раза в день строго по расписанию. В транспорте на стекле есть QR-код, подтверждающий выполнение санитарных правил.
— Турки относятся к ситуации с коронавирусом серьёзно. Таксисты просят надевать маски. В магазине, на базаре — тоже. Но не как у нас — «купи за пять рублей». Тут везде лежат маски, и, если у тебя нет, обязательно дадут её бесплатно, даже в такси, — говорит Ольга Емельянова.
Как работают рестораны и хаммамы?
Гостей кафе и ресторанов просят обрабатывать руки санитайзером.
— В ресторан какой-нибудь заходишь, сразу руки обрабатывают. Не просто дезинфектор стоит, а подходит хозяин ресторана и на ручки брызгает, — рассказывает туристка. — Ходили слухи, что хаммамы не откроют из-за коронавируса, но всё-таки открыли.
На Турцию вообще есть спрос?
Всех пугает тест на коронавирус, который туристы обязаны сдать по возвращении из-за границы, а до появления результатов — изолироваться. В некоторых городах это может растянуться на неделю или дольше.
— Мы работаем с теми, кто планировал отпуск еще весной, добрая половина из этих клиентов успели отдохнуть в России, часть перенесли путевки на следующий год. Оставшиеся — примерно 10% — они бы с радостью полетели, но смущает справка на ковид, — объясняет Наталья Сахнова.
По словам эксперта, простимулирует спрос возвращение первых туристов, а также возобновление полетов из местных аэропортов: «Тогда все точно забудут об обратной справке».
Резкий всплеск фиксируют и в офисах оператора TEZ TOUR.
— Такой же сценарий мы уже наблюдали на примере наших зарубежных отправляющих офисов, которые начали реализацию турпакетов в Турцию еще раньше, — рассказывает пресс-секретарь TEZ TOUR Светлана Баранова. — Основной спрос на туры с заездами в первую неделю полетов — с 10 по 17 августа, значительная доля продаж приходится на конец месяца. При этом глубина бронирования достигает ноября. Порядка 80% клиентов выбирают отели категории пять звезд. Половина всех путешественников планируют отправиться на курорты с детьми.
Путевки подорожали?
Туроператоры утверждают, что в этом году цены остались на уровне прошлого сезона.
— У клиентов основной запрос — это пять звезд, продолжительность — 9 ночей. Средняя цена — 100–120 тысяч рублей за тур, — объясняет PR-директор компании «Анекс-тур» Алена Хитрова.
— Тарифы на турпакеты в Турцию остались на аналогичном уровне прошлого года. Стоимость туров на курорты Анталийского побережья с вылетом в августе из Москвы начинается от
Как Турция готовилась встречать туристов и больше о мерах безопасности, читайте здесь. А по этой ссылке — подробный ликбез для туриста: что положить с собой в аптечку, как и где сдавать тест на коронавирус по прилете домой.