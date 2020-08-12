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Вернётся ли жара? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске до конца рабочей недели

Нас ждут небольшое похолодание и дожди

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Следующие трое суток в городе ожидаются дожди&nbsp;

Следующие трое суток в городе ожидаются дожди 

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: ожидается похолодание и дожди с грозами.

— Продолжает смещаться с запада на нашу территорию циклон, который принесет дожди грозового характера и ослабление жары, — рассказал НГС дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра.

Все трое суток ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. 15 августа возможен переход ветра на северо-западный.

Ночью 13 августа в Новосибирске ожидается 15–17 градусов, днем 23–25 градусов, 14 августа ночные температуры составят 14–16 градусов, дневные — 22–24 °С. В субботу, 15 августа, ночью ожидается 13–15 градусов, днем 20–22 °С.

По области также прогнозируют ослабление жары: 13 августа температура может подняться до 28 градусов, позже столбик термометра покажет 18–25 градусов.

На прошлой неделе в городе стояла аномальная жара. МЧС даже объявило экстренное предупреждение из-за этого. В эти жаркие дни корреспондент НГС побывал у открытых новосибирских бассейнов и узнал, как они провели это необычное для всех лето.

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