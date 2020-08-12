Вернётся ли жара? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске до конца рабочей недели

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: ожидается похолодание и дожди с грозами.
— Продолжает смещаться с запада на нашу территорию циклон, который принесет дожди грозового характера и ослабление жары, — рассказал НГС дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра.
Все трое суток ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный
Ночью 13 августа в Новосибирске ожидается 15–17 градусов, днем 23–25 градусов,
По области также прогнозируют ослабление жары: 13 августа температура может подняться до
На прошлой неделе в городе стояла аномальная жара. МЧС даже объявило экстренное предупреждение из-за этого. В эти жаркие дни корреспондент НГС побывал у открытых новосибирских бассейнов и узнал, как они провели это необычное для всех лето.