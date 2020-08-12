Вернётся ли жара? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске до конца рабочей недели

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: ожидается похолодание и дожди с грозами.

— Продолжает смещаться с запада на нашу территорию циклон, который принесет дожди грозового характера и ослабление жары, — рассказал НГС дежурный синоптик Новосибирского гидрометцентра.

Все трое суток ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с , местами порывы до 14 м/с . 15 августа возможен переход ветра на северо-западный.