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Тема дняСледователи вновь взялись за Штельмаха

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Новосибирец 7 лет отсидел за грабеж, вышел на свободу, нашел своих предыдущих жертв и убил их

Таким образом он спустя годы отомстил им за показания, которые они дали против него в суде

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Задержанный совсем недавно освободился из колонии&nbsp;

Задержанный совсем недавно освободился из колонии 

В селе Блюдчанское Чановского района 26-летний мужчина освободился из колонии и зверски убил пенсионеров, из-за которых отсидел срок. После убийства он поджёг их квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Тела 67-летнего мужчины и его 69-летней сожительницы были обнаружены в сгоревшем доме — у мужчины были ранения в шею, а у женщины — тупая травма головы.

— В ходе предварительного следствия была выдвинута рабочая версия, что преступник нанес ножевые ранения и травмы потерпевшим, а затем поджёг их жилище — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

Сотрудники полиции опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев, отработали родственные связи потерпевших и установили круг знакомых. После этого совместно со Следственным комитетом задержали подозреваемого — 26-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в преступлении. Как установили следователи, в 2013 году мужчину осудили за грабёж, совершённый в доме этих пенсионеров, 5 августа он вышел из колонии и вернулся в село.

— Злоумышленник, освободившись из мест заключения, решил отомстить пенсионерам за то, что в свое время они дали изобличающие его показания. Ночью 11 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим и стал предъявлять претензии. В ходе выяснения отношений он нанес хозяину дома не менее четырех ножевых ранений, а его сожительнице — несколько ударов табуретом по голове. Потом решил поджечь дом, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), расследование продолжается.

Ранее в Новосибирске задержали 28-летнего рецидивиста, который 9 августа на улице Игарской в Калининском районе избил и заживо поджёг человека.

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Следственный комитетместьубийствоЧановский район
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