Новосибирец 7 лет отсидел за грабеж, вышел на свободу, нашел своих предыдущих жертв и убил их

В селе Блюдчанское Чановского района 26-летний мужчина освободился из колонии и зверски убил пенсионеров, из-за которых отсидел срок. После убийства он поджёг их квартиру, чтобы скрыть следы преступления.



Тела 67-летнего мужчины и его 69-летней сожительницы были обнаружены в сгоревшем доме — у мужчины были ранения в шею, а у женщины — тупая травма головы.

— В ходе предварительного следствия была выдвинута рабочая версия, что преступник нанес ножевые ранения и травмы потерпевшим, а затем поджёг их жилище — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

