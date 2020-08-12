Новосибирец 7 лет отсидел за грабеж, вышел на свободу, нашел своих предыдущих жертв и убил их

В селе Блюдчанское Чановского района 26-летний мужчина освободился из колонии и зверски убил пенсионеров, из-за которых отсидел срок. После убийства он поджёг их квартиру, чтобы скрыть следы преступления.
Тела 67-летнего мужчины и его 69-летней сожительницы были обнаружены в сгоревшем доме — у мужчины были ранения в шею, а у женщины — тупая травма головы.
— В ходе предварительного следствия была выдвинута рабочая версия, что преступник нанес ножевые ранения и травмы потерпевшим, а затем поджёг их жилище — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Сотрудники полиции опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев, отработали родственные связи потерпевших и установили круг знакомых. После этого совместно со Следственным комитетом задержали подозреваемого — 26-летнего ранее судимого местного жителя, который признался в преступлении. Как установили следователи, в
— Злоумышленник, освободившись из мест заключения, решил отомстить пенсионерам за то, что в свое время они дали изобличающие его показания. Ночью 11 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина через окно проник в дом к потерпевшим и стал предъявлять претензии. В ходе выяснения отношений он нанес хозяину дома не менее четырех ножевых ранений, а его сожительнице — несколько ударов табуретом по голове. Потом решил поджечь дом, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), расследование продолжается.
Ранее в Новосибирске задержали 28-летнего рецидивиста, который