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Под Новосибирском водитель КАМАЗа сбил насмерть женщину

Она переходила дорогу в неположенном месте

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Авария произошла в районе частных домов

Авария произошла в районе частных домов

В Бердске КАМАЗ насмерть сбил женщину

Днем 12 августа в Бердске на Первомайской улице КАМАЗ насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена, предположительно ей было около 40 лет.

— Водитель 1963 года рождения следовал по Советской со стороны Ушакова с левым поворотом на Первомайскую и напротив дома № 38 на улице Первомайской наехал на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.


Женщина скончалась на месте. Сейчас по факту аварии проводят проверку, сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.

В июле новосибирский суд дал 3 года мужчине, насмерть сбившему пенсионера, который шел от трамвая к поликлинике. Тогда водитель уехал с места ДТП.

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БердскДТПсбили пешехода
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