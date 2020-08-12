Под Новосибирском водитель КАМАЗа сбил насмерть женщину

Днем 12 августа в Бердске на Первомайской улице КАМАЗ насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена, предположительно ей было около 40 лет.



— Водитель 1963 года рождения следовал по Советской со стороны Ушакова с левым поворотом на Первомайскую и напротив дома № 38 на улице Первомайской наехал на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции.



Женщина скончалась на месте. Сейчас по факту аварии проводят проверку, сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.