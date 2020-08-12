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В Краснообске начали строить микрорайон с бульваром-кольцом и общими террасами на крышах

Застройщик получил разрешение на строительство первой очереди третьего кольца

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На крышах домов застройщик запланировал личные и общие террасы с озеленением

На крышах домов застройщик запланировал личные и общие террасы с озеленением

В Краснообске начали строить третье кольцо — микрорайон с кольцевым бульваром. Разрешение на строительство компания-застройщик «Брусника. Сибакадемстрой» получила 11 августа.

Как рассказали в компании, в первую очередь войдут два г-образных дома высотой 7–9 этажей, которые составят полуквартал. В первом доме, на который получено разрешение, будет 120 квартир площадью от 31 до 328 квадратов. На нижних этажах будут квартиры с потолками высотой 3,6 метра и палисадниками, на верхних запланировали пентхаусы и квартиры с выходами на крышу, где будут приватные и общественные зелёные террасы. Стоимость квартир составит в среднем около 71 тысячи рублей за квадратный метр.

ー В этих домах мы спроектировали большое число квартир с летними помещениями ー французскими и открытыми балконами, террасами и палисадниками. Они позволяют организовать досуг на свежем воздухе, не выходя за пределы собственного жилья. Особенно летние помещения важны для детей, пожилых и маломобильных людей, ー объяснил директор филиала «Брусника. Сибакадемстрой» в Новосибирске Михаил Ансимов.

Подземная парковка у домов не предусмотрена, машины можно будет парковать за пределами дворов. На первых этажах со стороны улицы будут коммерческие помещения с панорамным остеклением.

В начале года на территории будущего микрорайона построили здание закрытого строительного городка: местные жители приняли его за завод по производству строительных материалов и собрали тысячи подписей против. В компании уверяют, что это сооружение временное и оборудовано системами, которые не повлияют на экологию Краснообска: в частности, его снабдили солнечными батареями и системами фильтрации и рециркуляции водоотведения.

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