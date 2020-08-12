В Краснообске начали строить микрорайон с бульваром-кольцом и общими террасами на крышах

ー В этих домах мы спроектировали большое число квартир с летними помещениями ー французскими и открытыми балконами, террасами и палисадниками. Они позволяют организовать досуг на свежем воздухе, не выходя за пределы собственного жилья. Особенно летние помещения важны для детей, пожилых и маломобильных людей, ー объяснил директор филиала «Брусника. Сибакадемстрой» в Новосибирске Михаил Ансимов.



Подземная парковка у домов не предусмотрена, машины можно будет парковать за пределами дворов. На первых этажах со стороны улицы будут коммерческие помещения с панорамным остеклением.

В начале года на территории будущего микрорайона построили здание закрытого строительного городка: местные жители приняли его за завод по производству строительных материалов и собрали тысячи подписей против. В компании уверяют, что это сооружение временное и оборудовано системами, которые не повлияют на экологию Краснообска: в частности, его снабдили солнечными батареями и системами фильтрации и рециркуляции водоотведения.

