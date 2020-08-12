Новосибирский зоопарк показал подросших колонков. Посмотрите, как мило они играют в траве

Новосибирский зоопарк показал детенышей колонков — в этом году здесь родилось 16 малышей.



— Колонки обитают в сибирских лесах. Ареал этого вида включает всю Сибирь. На протяжении многих лет Новосибирский зоопарк выпускает колонков в природу. Обычно выпуск происходит недалеко от города, в одном из районов Новосибирской области. Молодняк 2020 года, скорее всего, тоже станет частью природной популяции, — рассказали в зоопарке.



Колонки — представители семейства куницеобразных. Распространены от Урала, юга Сибири и Дальнего Востока до Кореи, Японии, востока и юга Китая. Внесены в Международную Красную книгу, в Приложение III Конвенции о международной торговле.