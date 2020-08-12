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Новосибирский зоопарк показал подросших колонков. Посмотрите, как мило они играют в траве

В этом году родилось 16 малышей. Когда они вырастут, их выпустят на волю

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Повзрослевших колонков планируют выпустить на свободу

Повзрослевших колонков планируют выпустить на свободу

Новосибирский зоопарк показал детенышей колонков — в этом году здесь родилось 16 малышей.

— Колонки обитают в сибирских лесах. Ареал этого вида включает всю Сибирь. На протяжении многих лет Новосибирский зоопарк выпускает колонков в природу. Обычно выпуск происходит недалеко от города, в одном из районов Новосибирской области. Молодняк 2020 года, скорее всего, тоже станет частью природной популяции, — рассказали в зоопарке.

Колонки — представители семейства куницеобразных. Распространены от Урала, юга Сибири и Дальнего Востока до Кореи, Японии, востока и юга Китая. Внесены в Международную Красную книгу, в Приложение III Конвенции о международной торговле.

Недавно в зоопарке у трёх самок манулов родились 16 детёнышей — они тоже очень смешные! Сейчас малыши уже выходят на прогулку. Посмотреть фото угрюмых манулят можно здесь.

Кроме того, недавно в зоопарк привезли самца и самку золотистых такинов из Дрездена. Эти животные считаются редким видом. Животных доставили по программе обмена, которую недавно возобновили. Также в зоопарк привезут ржаво-рыжих кошек и леопарда. К сентябрю планируется подготовить документы, чтобы принять в Новосибирский зоопарк вомбатов.

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Новосибирский зоопаркдетёнышикуницы
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