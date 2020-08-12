Следователи вновь взялись за дело Штельмаха

Сам Штельмах ответил на звонок корреспондента НГС, но комментировать информацию о возобновлении в отношении него уголовного преследования отказался.



Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Штельмах пытался обжаловать увольнение в суде, но уже после подачи иска поменял свои требования. Вместо восстановления в должности он просил изменить формулировку приказа министра МВД РФ Владимира Колокольцева, исключив из нее «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». В удовлетворении требований Штельмаху было отказано.