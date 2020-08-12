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Следователи вновь взялись за дело Штельмаха

За то самое, которое в конце 2019 года закрыли «в связи с отсутствием состава преступления»

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Сергей Штельмах на интервью в редакции НГС, 2015 год

Сергей Штельмах на интервью в редакции НГС, 2015 год

Дело Штельмаха вернули на новое расследование

Уголовное дело в отношении экс-руководителя ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, закрытое в конце 2019 года, опять находится в стадии расследования. Информацию об этом НГС подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

— Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — заявила официальный представитель СУ СК по НСО, сославшись на статью 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»).

Сам Штельмах ответил на звонок корреспондента НГС, но комментировать информацию о возобновлении в отношении него уголовного преследования отказался.

Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Штельмах пытался обжаловать увольнение в суде, но уже после подачи иска поменял свои требования. Вместо восстановления в должности он просил изменить формулировку приказа министра МВД РФ Владимира Колокольцева, исключив из нее «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». В удовлетворении требований Штельмаху было отказано.

В марте 2019 года на Штельмаха возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Штельмах незаконно выдал шесть пропусков-«вездеходов» на автомобили и удостоверения «советника главного инспектора безопасности дорожного движения». Владельцев этих пропусков не имели право проверять и привлекать к ответственности, в том числе и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Уголовное дело было прекращено 31 декабря 2019 года «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Общественности об этом стало известно в феврале 2020-го.

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ГИБДДдело Штельмаха
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