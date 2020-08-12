Следователи вновь взялись за дело Штельмаха

Дело Штельмаха вернули на новое расследование
Уголовное дело в отношении экс-руководителя ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, закрытое в конце 2019 года, опять находится в стадии расследования. Информацию об этом НГС подтвердила старший помощник руководителя
— Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — заявила официальный представитель
Сам Штельмах ответил на звонок корреспондента НГС, но комментировать информацию о возобновлении в отношении него уголовного преследования отказался.
Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Штельмах пытался обжаловать увольнение в суде, но уже после подачи иска поменял свои требования. Вместо восстановления в должности он просил изменить формулировку приказа министра
В марте 2019 года на Штельмаха возбудили уголовное дело по статье
Уголовное дело было прекращено 31 декабря 2019 года «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Общественности об этом стало известно в феврале