В Новосибирске нашли место для стелы трудовой доблести

Власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы «Город трудовой доблести» (это звание было присвоено городу в июле). Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.

Варианты, где поставить стелу, собирали с 20 июля по 5 августа: в Музей Новосибирска их поступило более 50 от новосибирцев.

— Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, — цитирует мэра Локтя пресс-служба мэрии города.

