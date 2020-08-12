В Новосибирске нашли место для стелы трудовой доблести

В Новосибирске выбрали место для стелы «Городу трудовой доблести»
Власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы «Город трудовой доблести» (это звание было присвоено городу в июле). Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Варианты, где поставить стелу, собирали с 20 июля по 5 августа: в Музей Новосибирска их поступило
— Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, — цитирует мэра Локтя пресс-служба мэрии города.
В результате эксперты выбрали три варианта: это площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща».
7 августа на муниципальном портале стартовал опрос, в котором новосибирцы могли выбрать один из трех вариантов. За площадь Лунинцев проголосовали 19%, за перекресток улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского на «Березовой роще» — 33%.
Выбранный вариант рассмотрит оргкомитет «Победа» и примет окончательное решение:
«Пока не определено, каким будет этот объект. Но хотелось бы, чтобы он передавал историю нашего города. Чтобы это было заметно, знаково и понятно не только для всех сегодня живущих, но и для тех, кто будет жить и работать в Новосибирске после нас», — приводит слова мэра пресс-служба.
Мэр Новосибирска предложил выбрать место для стелы в начале июля. О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. По этому поводу в городе тем же вечером устроили шикарный фейерверк рядом с оперным театром.
Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.