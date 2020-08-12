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В Новосибирске нашли место для стелы трудовой доблести

Его выбрали участники опроса, но окончательное решение примет комитет по по патриотическому воспитанию

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Почти половина новосибирцев проголосовала&nbsp; за площадь Калинина&nbsp;

Почти половина новосибирцев проголосовала  за площадь Калинина 

В Новосибирске выбрали место для стелы «Городу трудовой доблести»

Власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы «Город трудовой доблести» (это звание было присвоено городу в июле). Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.

Варианты, где поставить стелу, собирали с 20 июля по 5 августа: в Музей Новосибирска их поступило более 50 от новосибирцев.

— Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, — цитирует мэра Локтя пресс-служба мэрии города.

В результате эксперты выбрали три варианта: это площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова в районе метро «Березовая роща».

7 августа на муниципальном портале стартовал опрос, в котором новосибирцы могли выбрать один из трех вариантов. За площадь Лунинцев проголосовали 19%, за перекресток улицы Кошурникова и проспекта Дзержинского на «Березовой роще» — 33%. 48% назвали наиболее подходящим местом площадь Калинина.

Выбранный вариант рассмотрит оргкомитет «Победа» и примет окончательное решение:

«Пока не определено, каким будет этот объект. Но хотелось бы, чтобы он передавал историю нашего города. Чтобы это было заметно, знаково и понятно не только для всех сегодня живущих, но и для тех, кто будет жить и работать в Новосибирске после нас», — приводит слова мэра пресс-служба.

Мэр Новосибирска предложил выбрать место для стелы в начале июля. О присвоении Новосибирску этого почетного звания стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. По этому поводу в городе тем же вечером устроили шикарный фейерверк рядом с оперным театром.

Краевед Константин Голодяев писал колонку на НГС о том, почему город заслуживает большего, чем просто памятный камень. Подробнее — в материале.

А вам какое место больше нравится?

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