Водитель сбил пешехода насмерть на ночной дороге в Октябрьском районе

На улице Большевистской сегодня ночью, 12 августа, произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель за рулём Toyota Corolla Premio сбил мужчину на пешеходном переходе.
— Около 1 часа 10 минут водитель 1988 года рождения, двигаясь по улице Большевистская со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону Добролюбова, у дома
Пешеход — мужчина 46 лет — от полученных травм скончался в больнице спустя несколько часов.
Как добавили в ГИБДД, по предварительным данным, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Накануне, 10 августа, Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО 23-летнего водителя Toyota Celiсa, который насмерть сбил