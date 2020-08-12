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Водитель сбил пешехода насмерть на ночной дороге в Октябрьском районе

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора

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В аварии скончался 46-летний мужчина&nbsp;

В аварии скончался 46-летний мужчина 

На улице Большевистской сегодня ночью, 12 августа, произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель за рулём Toyota Corolla Premio сбил мужчину на пешеходном переходе.

— Около 1 часа 10 минут водитель 1988 года рождения, двигаясь по улице Большевистская со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону Добролюбова, у дома № 135 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в новосибирской ГИБДД.

Пешеход — мужчина 46 лет — от полученных травм скончался в больнице спустя несколько часов.

Как добавили в ГИБДД, по предварительным данным, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Накануне, 10 августа, Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО 23-летнего водителя Toyota Celiсa, который насмерть сбил 17-летнего пешехода на парковке. А в минувшие выходные под Новосибирском грузовик вылетел на встречку и смял «Мазду», в результате чего погибли трое взрослых и 6-летний ребенок. Мы узнали подробности этой смертельной аварии.

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ГИБДДДТПсмертельное ДТП
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