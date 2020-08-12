Водитель сбил пешехода насмерть на ночной дороге в Октябрьском районе

На улице Большевистской сегодня ночью, 12 августа, произошло смертельное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель за рулём Toyota Corolla Premio сбил мужчину на пешеходном переходе.



— Около 1 часа 10 минут водитель 1988 года рождения, двигаясь по улице Большевистская со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону Добролюбова, у дома № 135 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщили в новосибирской ГИБДД.



Пешеход — мужчина 46 лет — от полученных травм скончался в больнице спустя несколько часов.

