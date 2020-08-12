Новосибирцы встали в утреннюю пробку на Большевистской и Восходе

Сегодня, 12 августа, на улице Большевистской собралась очередная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону улицы Фабричной растянулся почти на 3 километра — от дома № 171 по улице Большевистской до строения 29 по этой же улице.

Сервис 2GIS оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов, никаких сообщений об авариях на данном участке нет.

Кроме Большевистской, пробки образовалась на улицах Восход (в сторону ГПНТБ) и Зыряновская, также затруднён проезд на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» в противоположном направлении.