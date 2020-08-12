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Новосибирцы встали в утреннюю пробку на Большевистской и Восходе

Затор растянулся на три километра

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Утро для новосибирцев началось с пробки на Большевичке&nbsp;

Утро для новосибирцев началось с пробки на Большевичке 

Сегодня, 12 августа, на улице Большевистской собралась очередная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор в сторону улицы Фабричной растянулся почти на 3 километра — от дома № 171 по улице Большевистской до строения 29 по этой же улице.

Сервис 2GIS оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов, никаких сообщений об авариях на данном участке нет.

Кроме Большевистской, пробки образовалась на улицах Восход (в сторону ГПНТБ) и Зыряновская, также затруднён проезд на Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод» в противоположном направлении.

Пробки на этой улице возникают регулярно. Вчера вечером водители пожаловались на двухкилометровый затор на Большевичке. Выяснилось, что движение затруднила авария в районе дома № 237, где столкнулись грузовой и легковой автомобили.

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Большевистскаязаторпробки
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