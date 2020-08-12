Ещё пять новосибирцев скончались от коронавируса

В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались пять пациентов, сообщил региональный оперштаб.



— Это мужчина в возрасте 61 года, женщины в возрасте 60, 63 лет, 71 года и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

