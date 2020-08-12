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Ещё пять новосибирцев скончались от коронавируса

Число смертей приблизилось к 300 случаям

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Всего в области зарегистрировано 297 летальных случаев

Всего в области зарегистрировано 297 летальных случаев

В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались пять пациентов, сообщил региональный оперштаб.

— Это мужчина в возрасте 61 года, женщины в возрасте 60, 63 лет, 71 года и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

Накануне, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Президент также заявил, что одним из добровольцев, на ком испытывали вакцину, стала его дочь.

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ковидкоронавирус в Новосибирскесмерть от COVID-19
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