Ещё пять новосибирцев скончались от коронавируса

В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались пять пациентов, сообщил региональный оперштаб.
— Это мужчина в возрасте 61 года, женщины в возрасте 60, 63 лет, 71 года и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 297 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
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Накануне, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Президент также заявил, что одним из добровольцев, на ком испытывали вакцину, стала его дочь.