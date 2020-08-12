За сутки коронавирус нашли у 64 новосибирцев

Региональный оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки, по данным на 12 августа, диагноз подтверждён у 64 жителей Новосибирской области.

— В регионе зарегистрировано 10 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+64 за последние сутки), в том числе инфицированы 604 ребенка. 8770 пациентов выписаны с выздоровлением (+146 за сутки). В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 5 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.



Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находится 1157 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него.