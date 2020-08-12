12 августа среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.15
eur 85.92
СрочноСледователи вновь взялись за Штельмаха

Все новости

Все новости

За сутки коронавирус нашли у 64 новосибирцев

Всего в регионе за время пандемии ковидом заразились почти 10,5 тысячи человек

6 779
91Обсудить

Поделиться

Сейчас в реанимациях находятся 48 пациентов&nbsp;

Сейчас в реанимациях находятся 48 пациентов 

Региональный оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За сутки, по данным на 12 августа, диагноз подтверждён у 64 жителей Новосибирской области.

— В регионе зарегистрировано 10 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+64 за последние сутки), в том числе инфицированы 604 ребенка. 8770 пациентов выписаны с выздоровлением (+146 за сутки). В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ — 5 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска находится 1157 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализировано 627 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 352 856 тестов на коронавирус.

Накануне стало известно, что ещё две медсестры из Новосибирска попали в список памяти медиков, умерших от коронавируса, — это 63-летняя Людмила Ярова и 48-летняя Нелля Попова. А вчера мы рассказывали историю медсестры Нины Затонских, которая скончалась от коронавируса еще в начале июня, её имени в списке памяти до сих пор нет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

заболевшиеоперштабковидкоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (91)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!