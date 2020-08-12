Резиновые пули летят в людей и по окнам, автомобили громят: в Белоруссии третью ночь протесты

Вечером во вторник демонстранты вновь вышли на улицы городов Белоруссии. Массовые забастовки продолжились. Протестующие собирались в разных районах Минска — столкновения перетекли из центра города на окраины. Третьи сутки в стране практически не работает интернет.





Задержания продолжались во дворах спальных районов, прочесывались подъезды. Местные жители сопровождали действия силовиков криками из окон и проклятиями. По словам минчан, стреляли и по окнам.

Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, чтобы разгонять людей.