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Курьер Delivery Club сбил трехлетнего ребенка в Нарымском сквере и потерял работу

Мужчина скрылся с места ДТП, но компания отыскала его и уволила

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Мальчик получил серьезные травмы: рваная рана головы, синяки, ушибы. Красные пятна на одежде — это кровь, которая лилась из ран

Мальчик получил серьезные травмы: рваная рана головы, синяки, ушибы. Красные пятна на одежде — это кровь, которая лилась из ран

Инцидент с участием курьера Delivery Club произошел вечером 9 августа в Нарымском сквере. Велосипедист в фирменной зеленой одежде сбил 3-летнего мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Матери ребенка, чтобы отыскать его, пришлось написать заявление в полицию, а также через Instagram обратиться к руководству компании.

Сибирячка с сыном. Мальчик сильно испугался случившегося, сейчас травмы постепенно заживают

Сибирячка с сыном. Мальчик сильно испугался случившегося, сейчас травмы постепенно заживают

По словам Варвары Гатиной, ногу её трехлетнего сына Игоря зажало между спиц велосипедного колеса. Их пришлось перепилить, чтобы освободить ребенка. Сразу после этого велосипедист скрылся, несмотря на возражения матери и серьезные травмы у пострадавшего мальчика: на голове у него была рваная рана, из которой хлестала кровь.

В травмпункте при детской клинической больнице скорой помощи у Игоря диагностировали рвано-ушибленную рану затылка, травмы связок колена и голеностопа.

— Сейчас самочувствие стабильное, как и все дети, он уже и забыл, что произошло, подхрамывает из-за растяжения связок немного, рана на голове иногда побаливает. Каким-то чудом обошлось без сотрясения мозга, — говорит Варвара Гатина.

Врачи зафиксировали травмы у ребенка, прописали лечение и рекомендовали побыть дома

Врачи зафиксировали травмы у ребенка, прописали лечение и рекомендовали побыть дома

Сибирячка сразу после происшествия написала заявление в полицию.

— Там мне откровенно сказали, что особо этим заниматься никто не будет. Delivery Club на протяжении 9 и 10 августа бездействовал и просто говорил, что перезвонят, но не перезванивали, поэтому я решила раскачать эту ситуацию через Instagram. Только после того, как люди стали репостить мой пост, Delivery Club зашевелились и нашли этого курьера, провели с ним беседу и уволили, а мне принесли извинения. Проверить это мы никак не можем, они согласились дать данные курьера только полиции, поэтому я сама позвонила инспектору, которая занимается нашим делом, и попросила, чтобы они сделали запрос. По сути, всю работу сделала за них, — говорит Варвара Гатина. — В дальнейшем я собираюсь писать иск в суд конкретно на компанию Delivery Club по взысканию морального ущерба.

В Delivery Club ответили на запрос НГС, что в курсе ситуации и действительно отстранили курьера-нарушителя от работы.

— Мы шокированы произошедшим и желаем мальчику скорейшего выздоровления. Как только мы узнали об инциденте, то сразу же обратились к логистическим компаниям, с которыми сотрудничаем в Новосибирске, с требованием идентифицировать курьера и немедленно отстранить его от работы. Поиски курьера заняли время. Доставлять заказы нашего сервиса этот курьер больше не сможет. После инцидента мы также уведомили логистических подрядчиков в Новосибирске о необходимости дополнительно проинформировать курьеров о правилах безопасного передвижения, — сообщили в компании.

В полиции подтвердили, что заявление от матери пострадавшего мальчика поступало, но какие-либо подробности дела не пояснили.

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Delivery Clubинцидентребенок
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