Курьер Delivery Club сбил трехлетнего ребенка в Нарымском сквере и потерял работу

Инцидент с участием курьера Delivery Club произошел вечером 9 августа в Нарымском сквере. Велосипедист в фирменной зеленой одежде сбил
По словам Варвары Гатиной, ногу её трехлетнего сына Игоря зажало между спиц велосипедного колеса. Их пришлось перепилить, чтобы освободить ребенка. Сразу после этого велосипедист скрылся, несмотря на возражения матери и серьезные травмы у пострадавшего мальчика: на голове у него была рваная рана, из которой хлестала кровь.
В травмпункте при детской клинической больнице скорой помощи у Игоря диагностировали рвано-ушибленную рану затылка, травмы связок колена и голеностопа.
— Сейчас самочувствие стабильное, как и все дети, он уже и забыл, что произошло, подхрамывает
Сибирячка сразу после происшествия написала заявление в полицию.
— Там мне откровенно сказали, что особо этим заниматься никто не будет. Delivery Club на протяжении
В Delivery Club ответили на запрос НГС, что в курсе ситуации и действительно отстранили
— Мы шокированы произошедшим и желаем мальчику скорейшего выздоровления. Как только мы узнали об инциденте, то сразу же обратились к логистическим компаниям, с которыми сотрудничаем в Новосибирске, с требованием идентифицировать курьера и немедленно отстранить его от работы. Поиски курьера заняли время. Доставлять заказы нашего сервиса этот курьер больше не сможет. После инцидента мы также уведомили логистических подрядчиков в Новосибирске о необходимости дополнительно проинформировать курьеров о правилах безопасного передвижения, — сообщили в компании.
В полиции подтвердили, что заявление от матери пострадавшего мальчика поступало, но какие-либо подробности дела не пояснили.