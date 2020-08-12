Курьер Delivery Club сбил трехлетнего ребенка в Нарымском сквере и потерял работу

В Delivery Club ответили на запрос НГС, что в курсе ситуации и действительно отстранили курьера-нарушителя от работы.

— Мы шокированы произошедшим и желаем мальчику скорейшего выздоровления. Как только мы узнали об инциденте, то сразу же обратились к логистическим компаниям, с которыми сотрудничаем в Новосибирске, с требованием идентифицировать курьера и немедленно отстранить его от работы. Поиски курьера заняли время. Доставлять заказы нашего сервиса этот курьер больше не сможет. После инцидента мы также уведомили логистических подрядчиков в Новосибирске о необходимости дополнительно проинформировать курьеров о правилах безопасного передвижения, — сообщили в компании.

В полиции подтвердили, что заявление от матери пострадавшего мальчика поступало, но какие-либо подробности дела не пояснили.