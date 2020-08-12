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«Произошёл взрыв, одежда обгорела»: новосибирец залез на ЛЭП и погиб от удара током

Мужчина, по словам очевидцев, упал с высоты пятого этажа

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ЧП произошло в Советском районе

ЧП произошло в Советском районе

Трагедия произошла накануне вечером, 11 августа, на улице Гидромонтажной в Советском районе Новосибирска. В службу 112 поступило сообщение, что пьяный мужчина залез на ЛЭП. В дежурной части подтвердили информацию, добавив, что в итоге новосибирец скончался.

— Мужчина залез на ЛЭП дважды. В первый раз после приезда полиции он спрятался в кустах. Когда полицейские приехали вновь, он залез на 4-й ярус проводов (если считать сверху вниз), возможно, оступился и наступил на провода. Произошёл взрыв. Одежда обгорела. Он упал с высоты, наверное, пятого этажа. Приехала бригада реанимации. Мужчина на тот момент был ещё жив, — рассказывают очевидцы.

Если вы были свидетелем происшествия или знаете погибшего мужчину, то свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp или Telegram: 8-982-781-74-07.

Видео: Новосибирская служба спасения «АСТ-54»

Последняя громкая трагедия, связанная с ЛЭП, произошла летом прошлого года. Тогда 10-летнего мальчика убило током от оборванного провода. Ребёнок задел его головой.

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гибель мужчины на ЛЭПлэп
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