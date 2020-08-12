«Произошёл взрыв, одежда обгорела»: новосибирец залез на ЛЭП и погиб от удара током

Трагедия произошла накануне вечером, 11 августа, на улице Гидромонтажной в Советском районе Новосибирска. В службу 112 поступило сообщение, что пьяный мужчина залез на ЛЭП. В дежурной части подтвердили информацию, добавив, что в итоге новосибирец скончался.



— Мужчина залез на ЛЭП дважды. В первый раз после приезда полиции он спрятался в кустах. Когда полицейские приехали вновь, он залез на 4-й ярус проводов (если считать сверху вниз), возможно, оступился и наступил на провода. Произошёл взрыв. Одежда обгорела. Он упал с высоты, наверное, пятого этажа. Приехала бригада реанимации. Мужчина на тот момент был ещё жив, — рассказывают очевидцы.