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В Новосибирске из квартиры на 10-м этаже выпал годовалый ребенок

От полученных травм малыш скончался

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Трагедия произошла в многоэтажке на улице Татьяны Снежиной, 39/1

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Татьяны Снежиной, 39/1

Трагедия в многоэтажке на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске произошла сегодня, 11 августа, в восьмом часу вечера. Из окна квартиры на 10-м этаже выпал мальчик — 30 августа ему должен был исполниться год.

В момент трагедии, по данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, ребёнок был дома не один. По предварительной информации, мать занималась домашними делами, оставив малыша под присмотром дяди. В какой-то момент дядя ненадолго вышел из комнаты. Этого хватило, чтобы мальчик залез по дивану на подоконник, на котором не было даже москитной сетки, и выпал из окна 10-го этажа.

— От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работает следователь СКР. По данному факту СУ СК РФ проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В тёплое время года подобные случаи — не редкость. В июле погиб двухлетний мальчик, выпав из окна седьмого этажа на улице Петухова. В том же месяце в центре Новосибирска из окна выпал 4-летний ребенок. Он также погиб на месте.

НГС публиковал инструкцию, как уберечь ребёнка от падения из окна. Запомните эти простые правила.

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Следственный комитетпадение из окнасмерть
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