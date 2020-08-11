В Новосибирске из квартиры на 10-м этаже выпал годовалый ребенок

Трагедия в многоэтажке на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске произошла сегодня, 11 августа, в восьмом часу вечера. Из окна квартиры на 10-м этаже выпал мальчик — 30 августа ему должен был исполниться год.



В момент трагедии, по данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, ребёнок был дома не один. По предварительной информации, мать занималась домашними делами, оставив малыша под присмотром дяди. В какой-то момент дядя ненадолго вышел из комнаты. Этого хватило, чтобы мальчик залез по дивану на подоконник, на котором не было даже москитной сетки, и выпал из окна 10-го этажа.