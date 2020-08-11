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Дома в районе станции метро «Золотая Нива» остались без электричества

Рассказываем, что случилось

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Отключения света коснулись ряда улиц

Отключения света коснулись ряда улиц

Несколько улиц в районе станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества из-за коммунальной аварии. Света нет в домах, магазинах, также не работают светофоры на улицах Бориса Богаткова, Кошурникова и других.

— Я живу на 15-м этаже, лифты не работают, придется пешком добраться до квартиры, — рассказывает читательница НГС Наталья Жигулина.

Как сообщили в «Новосибирских городских электрических сетях», предположительная причина отключения — повреждение подземного кабеля. Последствия аварии устраняют две бригады. Электричества придётся ждать ещё ориентировочно два часа (до 21:00).

Это не единственная коммунальная авария за последнее время. В июле массовое отключение ресурсов затронуло более 4000 домов.

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Золотая Ниваотключение светакоммунальная авария
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