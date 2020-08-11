Тихановская попросила протестующих белорусов уйти с улиц

— Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — на этот раз прочитала с листа свою речь Тихановская.

В Белоруссии два дня подряд продолжались уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа . Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а Светлана Тихановская — менее 10%.

Сегодня в Белоруссии начались массовые забастовки. Их участники требуют признать Светлану Тихановскую новым президентом Республики Беларусь, освободить всех политических заключенных и провести новые честные выборы.

