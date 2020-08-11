11 августа вторник
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняЧто на самом деле происходит в Минске?

Все новости

Все новости

Тихановская попросила протестующих белорусов уйти с улиц

Два видео от оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии

3 157
115Обсудить

Поделиться

Оппозиционер поблагодарила всех за участие в выборах главы государства

Оппозиционер поблагодарила всех за участие в выборах главы государства

Оппозиционный соперник Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы». Она записала два видеообращения, где признается, что «осталась той слабой женщиной, которой была изначально», и поблагодарила всех за участие в выборах главы государства.

«Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», — заявила Тихановская в первом видеообращении

— Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (Сергей Тихановский, муж Светланы, оппозиционер и политический заключенный. — Прим. ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста, — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни, — заявила Светлана Тихановская в первом видеообращении.

Во втором видео, вышедшем парой часов позже, она призвала белорусов уйти с улиц.

Тихановская призвала белорусов к благоразумию и уважению закона

— Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — на этот раз прочитала с листа свою речь Тихановская.

В Белоруссии два дня подряд продолжались уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а Светлана Тихановская — менее 10%.

Сегодня в Белоруссии начались массовые забастовки. Их участники требуют признать Светлану Тихановскую новым президентом Республики Беларусь, освободить всех политических заключенных и провести новые честные выборы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

БелоруссиявыборыАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (115)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!