За июль коронавирусные выплаты получили 9,5 тысячи новосибирских медиков

В ведомстве также уточнили, кто именно получил выплаты:

— К числу получателей относятся те, кто работает в «красной» зоне ковидных стационаров, сотрудники специализированных бригад скорой помощи, каждую смену контактирующие с пациентами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, это работники, оказывающие помощь пациентам с неподтвержденным COVID-19 и пациентам из групп риска в стационарах, в поликлиниках и на дому — врачи, медицинские сестры, санитары, регистраторы, водители, лаборанты и другие сотрудники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. И сообщил, что одним из добровольцев, поставивших прививку, стала его дочь.