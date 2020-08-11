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За июль коронавирусные выплаты получили 9,5 тысячи новосибирских медиков

Всего в медучреждения перечислили 170 миллионов рублей

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За четыре месяца медработникам перечислили 870 миллионов рублей

За четыре месяца медработникам перечислили 870 миллионов рублей

Новосибирским медикам, которые работают с ковидными больными, перечислили выплаты за июль. Деньги получили 9,5 тысячи человек.

— На 10 августа прибавку — стимулирующие выплаты — к июльской зарплате за работу с COVID-19 уже получили 9544 человека. Подведомственными учреждениями перечислено более 170,8 миллиона рублей. Общие выплаты из федерального и регионального бюджетов за четыре месяца превысили 870 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Минздрав НСО.

В ведомстве также уточнили, кто именно получил выплаты:

— К числу получателей относятся те, кто работает в «красной» зоне ковидных стационаров, сотрудники специализированных бригад скорой помощи, каждую смену контактирующие с пациентами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, это работники, оказывающие помощь пациентам с неподтвержденным COVID-19 и пациентам из групп риска в стационарах, в поликлиниках и на дому — врачи, медицинские сестры, санитары, регистраторы, водители, лаборанты и другие сотрудники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. И сообщил, что одним из добровольцев, поставивших прививку, стала его дочь.

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