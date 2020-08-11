«Болезнь полностью съела лёгкие». История медсестры, умершей от коронавируса

В Новосибирске от коронавирусной инфекции умерла медсестра поликлиники № 16 (микрорайон Лесоперевалка) Нина Затонских. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.
Медсестра скончалась ещё в начале июня, но подтвердить информацию, что она умерла именно от коронавирусной инфекции, удалось только сейчас.
— У нас весь дом переживал: «Почему нашей Нины нет в списке памяти?». Она много лет работала медсестрой в поликлинике и заболела там, — рассказывали читатели НГС в июне-июле.
Теперь эту информацию подтвердил и старший сын медсестры Сергей Затонских (документы есть в распоряжении редакции). Женщина действительно всю жизнь проработала медсестрой: сначала в детской поликлинике, потом в роддоме, а последнее место работы — поликлиника № 16.
Нина Затонских заболела в начале мая, 11-го числа её увезли в инфекционную больницу.
— Работала она в поликлинике № 16 на Лесоперевалке, там и заболела: говорят, в поликлинику приходил больной коронавирусом. Комиссия признала, что это профессиональное, заболела на работе. Врачи и медсестры: молодые дома пересидели и выздоровели; те, кто старше, болели в тяжёлой форме. А мама и ещё одна женщина, которая работала завхозом, заболели и умерли, — рассказывает Сергей Затонских.
Сергей Затонских вспоминает, что сначала его мама заболела как будто бы обычной простудой: первое время была температура, через три-четыре дня стало легко, а потом температура резко вернулась:
— Позвонила в скорую помощь, её увезли в больницу. Задыхалась, тяжело дышать было. Она уже звонила в последнее время и говорила: «Даже разговаривать не могу: сил нету, телефон не могу взять». Быстро всё это произошло, только в больнице она долго мучилась — считай, три недели не могла дышать. Ходила на процедуры и говорила: «Еле дохожу до койки». Тяжело болела, они там все тяжело болеют.
Врачи, по его словам, боролись, лечащий доктор делал ставку на выздоровление, но у Нины Затонских ещё были проблемы с сердцем, поэтому, к сожалению, спасти её не удалось:
— Врачи делали всё возможное, чтобы её спасти. Болезнь полностью съела лёгкие. Двухсторонняя пневмония, отёк лёгких.
Примерно через 10 дней после госпитализации Нине Затонских стало хуже, её перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Третьего июня она умерла. У медсестры остались два сына, внук и внучка.
— Внучке два года было недавно. Всё с ней нянчилась, любила так внучку. Ждала, когда подрастёт, бегать будет, но так и не дождалась. Внуки остались без бабушки, она у них одна была. Болезнь забрала бабушку, — переживает Сергей.
Журналист направил запрос в региональный Минздрав, чтобы уточнить, сколько сотрудников поликлиники № 16 умерли от коронавирусной инфекции за всё время пандемии. Ответ пока не поступил.
Накануне стало известно, что ещё две медсестры из Новосибирска попали в список памяти медиков, умерших от коронавируса.