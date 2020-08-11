«Болезнь полностью съела лёгкие». История медсестры, умершей от коронавируса

В Новосибирске от коронавирусной инфекции умерла медсестра поликлиники № 16 (микрорайон Лесоперевалка) Нина Затонских. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.

Медсестра скончалась ещё в начале июня, но подтвердить информацию, что она умерла именно от коронавирусной инфекции, удалось только сейчас.

— У нас весь дом переживал: «Почему нашей Нины нет в списке памяти?». Она много лет работала медсестрой в поликлинике и заболела там, — рассказывали читатели НГС в июне-июле.