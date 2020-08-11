Раздавал квартиры приближенным: бывший директор ЖКХ ННЦ пойдет под суд за махинации на 20 млн рублей

За два года, по версии следствия, он причинил ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.



Уголовное дело направят в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.



В феврале этого года под домашний арест попал ещё один сотрудник ЖКХ ННЦ Владимир Понуровский — он проходит обвиняемым по делу о рухнувшей крыше в Академгородке. Тогда ночью с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказалось несколько человек — один погиб, еще четверых увезли в больницу. Двое проходили долгое лечение. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде.