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Раздавал квартиры приближенным: бывший директор ЖКХ ННЦ пойдет под суд за махинации на 20 млн рублей

Мужчину обвиняют в преступлениях 2012–2014 годов

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Дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска&nbsp;

Дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска 

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение бывшему директору Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра». Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

— По версии следствия, в период 2012–2014 годов обвиняемый, злоупотребляя своими полномочиями, принял незаконные решения о предоставлении по договорам социального и служебного найма находящихся на балансе предприятия квартир себе и своим приближенным из числа подчиненных работников. Впоследствии 7 квартир приватизированы и проданы, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

За два года, по версии следствия, он причинил ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело направят в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В феврале этого года под домашний арест попал ещё один сотрудник ЖКХ ННЦ Владимир Понуровский — он проходит обвиняемым по делу о рухнувшей крыше в Академгородке. Тогда ночью с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказалось несколько человек — один погиб, еще четверых увезли в больницу. Двое проходили долгое лечение. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде.

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