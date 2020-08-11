Кто будет ставить прививку от коронавируса? Обсуждаем в прямом эфире со случайными прохожими

Сегодня стало известно, что в России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. И её уже поставила себе одна из дочерей Владимира Путина.



— Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, она работает более точно, формирует стойкий антительный иммунитет. Одна из моих дочерей сделала эту прививку. В первый день была температура 38, на второй — 37, и все. Чувствует себя хорошо, — заявил глава государства на совещании по подготовке к учебному году.



Разговоры о том, ставить прививку или нет, уже начинают циркулировать в обществе. Мы решили узнать, как относятся новосибирцы к вакцинации от COVID-19. Готовы ли они ставить прививку и не боятся ли последствий — об этом журналист Алина Каур говорила с прохожими на улицах Новосибирска.