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Кто будет ставить прививку от коронавируса? Обсуждаем в прямом эфире со случайными прохожими

В России зарегистрирована первая вакцина. Мы решили узнать у новосибирцев, готовы ли они прививаться

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Сегодня стало известно, что в России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. И её уже поставила себе одна из дочерей Владимира Путина.

— Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов, она работает более точно, формирует стойкий антительный иммунитет. Одна из моих дочерей сделала эту прививку. В первый день была температура 38, на второй — 37, и все. Чувствует себя хорошо, — заявил глава государства на совещании по подготовке к учебному году.

Разговоры о том, ставить прививку или нет, уже начинают циркулировать в обществе. Мы решили узнать, как относятся новосибирцы к вакцинации от COVID-19. Готовы ли они ставить прививку и не боятся ли последствий — об этом журналист Алина Каур говорила с прохожими на улицах Новосибирска.

Запись прямого эфира можно посмотреть здесь.

Будете ставить прививку от ковида?

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    вакцинацияпрямой эфиркоронавирус в Новосибирске
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