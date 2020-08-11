Новосибирцы обратились в суд с требованием закрыть Хилокский рынок. Кому и чем он не угодил

По его мнению, Хилокский рынок не отвечает санитарным требованиям и расположен в санитарно-защитных зонах двух объектов.



— Это Клещихинское кладбище, буквально в 150 метров, а там санитарно-защитная зона 500 метров. И, соответственно, полигон «Левобережный». Там 1000 метров санитарно-защитная зона, просто это объект первой категории, а там даже меньше 1000 метров получается. По сути, это не рынок даже. Его в перечне объектов под названием «рынок» не существует. Там нет лаборатории по оценке качества продаваемой продукции, в отличие от того же «Центрального рынка», — объясняет свою позицию Михаил Михайлов.



До этого он обращался в мэрию по такому же поводу, но никаких действий и проверок в отношении рынка, считает мужчина, не последовало.



— Через суд мы хотим доказать, что это всё-таки всё находится в санитарно-защитной зоне, и что действительно идут нарушения, а это недопустимо, в первую очередь, для продуктов питания. А ведь эта продукция потом расползается по всему городу, — говорит Михаил Михайлов.

