Новосибирцы обратились в суд с требованием закрыть Хилокский рынок. Кому и чем он не угодил

В Новосибирске рассмотрят коллективный иск с требованием закрыть Хилокский рынок. Исковое заявление подано в Ленинский районный суд в конце июля, дата предварительного судебного заседания — 20 октября.
«Мы обратились в суд с требованием запретить ЗАО «Торговый центр «Хилокский»» осуществлять деятельность по организации на своей территории розничного рынка, а также запретить размещать там нестационарные объекты (большегрузные автомобили, палатки, ларьки, лотки, контейнеры и так далее), торгующие в розницу продовольственными и непродовольственными товарами», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию от председателя РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаила Михайлова, инициатора иска.
По его мнению, Хилокский рынок не отвечает санитарным требованиям и расположен в санитарно-защитных зонах двух объектов.
— Это Клещихинское кладбище, буквально в 150 метров, а там санитарно-защитная зона 500 метров. И, соответственно, полигон «Левобережный». Там 1000 метров санитарно-защитная зона, просто это объект первой категории, а там даже меньше 1000 метров получается. По сути, это не рынок даже. Его в перечне объектов под названием «рынок» не существует. Там нет лаборатории по оценке качества продаваемой продукции, в отличие от того же «Центрального рынка», — объясняет свою позицию Михаил Михайлов.
До этого он обращался в мэрию по такому же поводу, но никаких действий и проверок в отношении рынка, считает мужчина, не последовало.
— Через суд мы хотим доказать, что это всё-таки всё находится в санитарно-защитной зоне, и что действительно идут нарушения, а это недопустимо, в первую очередь, для продуктов питания. А ведь эта продукция потом расползается по всему городу, — говорит Михаил Михайлов.
Подписи под иском оставили 20 человек — это, по его словам, инициативные жители города.
Согласно данным из карточки дела на сайте Ленинского районного суда, третьими лицами в деле выступают Главное управление МВД России по Новосибирской области, региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, мэрия города, прокуратура НСО и Новосибирская общественная организация «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей».
Район у Хилокского рынка в последнюю неделю приковывает к себе внимание — там уже неделю горит полигон «Левобережный», вспыхнувший ночью 5 августа. О жизни в неблагополучном районе, где есть вечно дымящая свалка, Хилокский рынок с дурной славой и непрекращающиеся разборки между приезжими, читайте в нашем репортаже.