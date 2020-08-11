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С какого числа в Новосибирске откроются рестораны и бассейны — губернатор подписал документ

Запрет перестает действовать с момента опубликования постановления

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Долгое время рестораны могли принимать гостей только на летних верандах, теперь им можно работать и внутри помещений

Долгое время рестораны могли принимать гостей только на летних верандах, теперь им можно работать и внутри помещений

Губернатор Андрей Травников внес изменения в постановления правительства Новосибирской области, которые разрешают работу закрытых бассейнов и обслуживание гостей внутри ресторанов и баров.

Документы были опубликованы на официальном сайте в этот вторник, 11 августа, около 15:00 и начали действовать с того же времени, так что рестораны и бассейны могут начать запускать посетителей уже прямо сейчас.

Публикуем документы.

28 марта 2020 года президент России Владимир Путин ввёл режим самоизоляции в стране и объявил первую нерабочую неделю. Постепенно режим самоизоляции смягчали, несмотря на рост заболевших. В первую нерабочую неделю рестораны ещё надеялись открыться: в этом можно убедиться, глядя на подборку объявлений на дверях закрытых кофеен и кафе.

Накануне введения ограничений новосибирцы рванули в бары и рестораны, как в последний раз. Как прошла пятница перед карантином, мы запечатлели для истории тут.

Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. 25 июля владельцы общепита выступили с открытым письмом к губернатору с просьбой разрешить работать залам, потому что летниками они не спасутся. В итоге в понедельник Травников решил разрешить открыть залы и бассейны.

Также в понедельник новосибирский кинотеатр «КиноАтлас» написал уже второе обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.

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Андрей Травниковпостановлениекоронавирус в Новосибирске
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