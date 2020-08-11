С какого числа в Новосибирске откроются рестораны и бассейны — губернатор подписал документ

Накануне введения ограничений новосибирцы рванули в бары и рестораны, как в последний раз. Как прошла пятница перед карантином, мы запечатлели для истории тут.



Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. 25 июля владельцы общепита выступили с открытым письмом к губернатору с просьбой разрешить работать залам, потому что летниками они не спасутся. В итоге в понедельник Травников решил разрешить открыть залы и бассейны.



Также в понедельник новосибирский кинотеатр «КиноАтлас» написал уже второе обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой открыть сферу и помочь им финансово.