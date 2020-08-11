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Новосибирец избил знакомого, облил его бензином и поджёг

Пострадавший через сутки умер в больнице

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Всё произошло в гаражах в Калининском районе

Всё произошло в гаражах в Калининском районе

В Новосибирске задержали 28-летнего рецидивиста, который в воскресенье, 9 августа, на улице Игарской в Калининском районе избил и заживо поджёг человека.

— По версии следствия, вечером 9 августа 2020 года подозреваемый пришёл к гаражу, расположенному в ГСК «Сибирь» в Калининском районе, где встретил своего 40-летнего знакомого. Мужчины вступили в диалог, в ходе которого подозреваемый высказал оппоненту претензию, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения. Затем несколько раз ударил потерпевшего по голове, облил горючей жидкостью, поджёг и сбежал, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Обгоревшего мужчину заметили прохожие и вызвали скорую, но через сутки пострадавший умер в больнице. У него обожжено 70% тела.

В итоге подозреваемого задержали. Ранее он был неоднократно судим. Следователи будут просить суд поместить его в СИЗО.

— В ходе допроса причастность к совершенному преступлению он не отрицал. Его действия будут переквалифицированы и обвинение будет предъявлено в совершении более тяжкого преступления, а именно убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — добавила Кулешова.

На прошлой неделе стало известно, что десантник до смерти забил инвалида, пытаясь выбить из него несуществующий долг. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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поджогубийство
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