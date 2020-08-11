Новосибирец избил знакомого, облил его бензином и поджёг

Обгоревшего мужчину заметили прохожие и вызвали скорую, но через сутки пострадавший умер в больнице. У него обожжено 70% тела .

В итоге подозреваемого задержали. Ранее он был неоднократно судим. Следователи будут просить суд поместить его в СИЗО.

— В ходе допроса причастность к совершенному преступлению он не отрицал. Его действия будут переквалифицированы и обвинение будет предъявлено в совершении более тяжкого преступления, а именно убийстве, совершенном с особой жестокостью ( п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ ), — добавила Кулешова.