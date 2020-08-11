Новосибирец избил знакомого, облил его бензином и поджёг

В Новосибирске задержали 28-летнего рецидивиста, который в воскресенье, 9 августа, на улице Игарской в Калининском районе избил и заживо поджёг человека.
— По версии следствия, вечером 9 августа 2020 года подозреваемый пришёл к гаражу, расположенному в
Обгоревшего мужчину заметили прохожие и вызвали скорую, но через сутки пострадавший умер в больнице. У него обожжено
В итоге подозреваемого задержали. Ранее он был неоднократно судим. Следователи будут просить суд поместить его в СИЗО.
— В ходе допроса причастность к совершенному преступлению он не отрицал. Его действия будут переквалифицированы и обвинение будет предъявлено в совершении более тяжкого преступления, а именно убийстве, совершенном с особой жестокостью (
На прошлой неделе стало известно, что десантник до смерти забил инвалида, пытаясь выбить из него несуществующий долг. Теперь мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (