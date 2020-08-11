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Локоть поздравил Лукашенко с победой на скандальных выборах, пожелал ему здоровья, а белорусам — процветания

А также выразил надежду, что «связи Новосибирска и Белоруссии будут крепнуть»

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Локоть пожелал Лукашенко здоровья, а белорусам — процветания

Локоть пожелал Лукашенко здоровья, а белорусам — процветания

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии — текст обращения опубликован на сайте КПРФ.

— Ваша победа на выборах — это победа белорусского народа, победа мудрости и выдержки над силами, стремящимися ввергнуть в «управляемый хаос» наши государства. Ваша победа — это сохранение курса на взаимную интеграцию России и Белоруссии, развитие Союзного государства, — говорится в обращении.

Поздравление было опубликовано во вторник, 11 августа

Поздравление было опубликовано во вторник, 11 августа

В конце своего обращения Анатолий Локоть пожелал Лукашенко здоровья, а белорусам — процветания.

ЦИК Белоруссии в первый же час после закрытия участков опубликовал предварительные данные, согласно которым у Александра Лукашенко — 81%, у Светланы Тихановской — 8%, против всех проголосовали 4%. После этого в ночь с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Республики Беларусь вышли на улицы, требуя остановить фальсификации на выборах. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми. В течение двух суток в республике практически не работал интернет. Журналист НГС связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске, они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов и как сейчас живет столица.

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Анатолий ЛокотьБелоруссияКПРФвыборыАлександр Лукашенко
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