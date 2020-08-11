Локоть поздравил Лукашенко с победой на скандальных выборах, пожелал ему здоровья, а белорусам — процветания

ЦИК Белоруссии в первый же час после закрытия участков опубликовал предварительные данные, согласно которым у Александра Лукашенко — 81%, у Светланы Тихановской — 8%, против всех проголосовали 4%. После этого в ночь с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Республики Беларусь вышли на улицы, требуя остановить фальсификации на выборах. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми. В течение двух суток в республике практически не работал интернет. Журналист НГС связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске, они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов и как сейчас живет столица.