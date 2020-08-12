12 августа среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.15
eur 85.92
СрочноСледователи вновь взялись за Штельмаха

Все новости

Все новости

На берегу Оби продают резиденцию за 30 миллионов с собственным прудом. Смотрим фото внутри и снаружи

В доме есть резные лестницы, отдельная гардеробная и несколько санузлов, а на участке — летняя кухня и пруд

16 302
46Обсудить

Поделиться

Интерьер двухэтажного коттеджа выполнен в классическом стиле, но, как говорится в объявлении, есть место и современным решениям

Интерьер двухэтажного коттеджа выполнен в классическом стиле, но, как говорится в объявлении, есть место и современным решениям

В Новосибирске выставили на продажу коттедж на улице Лесной. Дом находится прямо на берегу Оби, по соседству с Кудряшовским бором. За особняк площадью более 500 квадратов просят 30 миллионов рублей.

Объявление о продаже коттеджа появилось на сайте N1.RU. В описании говорится, что он сочетает классику и современные решения. Внутри, по словам автора объявления, «брендовые предметы интерьера и лучшие отделочные материалы».

Обратите внимание на роспись на потолке и резные лестницы

Обратите внимание на роспись на потолке и резные лестницы

Просторная гардеробная комната, интерьер которой выбивается из общего классического стиля

Просторная гардеробная комната, интерьер которой выбивается из общего классического стиля

А это — кухня, где много дерева и тяжёлых портьер (только взгляните на чугунную батарею!)

А это — кухня, где много дерева и тяжёлых портьер (только взгляните на чугунную батарею!)

В двухэтажном коттедже есть просторный балкон, отдельная гардеробная комната, несколько спален и санузлов. Общая площадь дома — 541 квадрат, жилая площадь — 350 квадратов. Коттедж построен на участке в 19 соток, помимо самого дома, здесь располагается небольшая летняя кухня и разбит пруд.

Один из санузлов

Один из санузлов

На участке построен вот такой домик, это летняя кухня

На участке построен вот такой домик, это летняя кухня

Убранство здесь не такое пышное, как в основном доме, но общий стиль угадывается

Убранство здесь не такое пышное, как в основном доме, но общий стиль угадывается

Участок с прудом

Участок с прудом

А это сам домик, вид спереди

А это сам домик, вид спереди

Вид сзади

Вид сзади

Что ещё почитать про элитное жилье в Новосибирске

Недавно мы рассказывали о другом необычном предложении. На левом берегу продают пентхаус с выходом на крышу. За трёхуровневую квартиру площадью 316 квадратов просят 27 миллионов рублей.

Удивляют своим ценником и квартиры в Академгородке. Мы выбрали 5 самых дорогих (все они находятся на двух улицах). Вы только посмотрите, как апартаменты выглядят изнутри.

Много обсуждений вызвала и четырехэтажная (нет, это не опечатка) квартира на Красном проспекте. Там есть собственный лифт для доставки продуктов на кухню. Как выглядит это элитное жилье — смотрите фотографии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

КудряшиНедвижимостьОбькоттедж
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (46)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!