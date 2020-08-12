На берегу Оби продают резиденцию за 30 миллионов с собственным прудом. Смотрим фото внутри и снаружи

Что ещё почитать про элитное жилье в Новосибирске

Недавно мы рассказывали о другом необычном предложении. На левом берегу продают пентхаус с выходом на крышу. За трёхуровневую квартиру площадью 316 квадратов просят 27 миллионов рублей.

Удивляют своим ценником и квартиры в Академгородке. Мы выбрали 5 самых дорогих (все они находятся на двух улицах). Вы только посмотрите, как апартаменты выглядят изнутри.

Много обсуждений вызвала и четырехэтажная (нет, это не опечатка) квартира на Красном проспекте. Там есть собственный лифт для доставки продуктов на кухню. Как выглядит это элитное жилье — смотрите фотографии.