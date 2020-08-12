На берегу Оби продают резиденцию за 30 миллионов с собственным прудом. Смотрим фото внутри и снаружи

В Новосибирске выставили на продажу коттедж на улице Лесной. Дом находится прямо на берегу Оби, по соседству с Кудряшовским бором. За особняк площадью более 500 квадратов просят 30 миллионов рублей.
Объявление о продаже коттеджа появилось на сайте N1.RU. В описании говорится, что он сочетает классику и современные решения. Внутри, по словам автора объявления, «брендовые предметы интерьера и лучшие отделочные материалы».
В двухэтажном коттедже есть просторный балкон, отдельная гардеробная комната, несколько спален и санузлов. Общая площадь дома — 541 квадрат, жилая площадь — 350 квадратов. Коттедж построен на участке в 19 соток, помимо самого дома, здесь располагается небольшая летняя кухня и разбит пруд.
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