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Правительство определилось, как будет возвращать деньги за отдых в России

Список предложений появится 21 августа

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Важное условие: оплатить тур нужно картой «Мир»

Важное условие: оплатить тур нужно картой «Мир»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно ему, компенсацию за покупку российских туров будут автоматически начислять на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

— В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте Мирпутешествий.рф 21 августа в 00:00 мск. Оплатить путевку нужно до 28 августа, — говорится в постановлении.

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тысяч рублей, оплата картой «Мир».

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тысяч рублей, вернутся 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч кешбэк составит 10 тысяч. Для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей, возврат составит 15 тысяч рублей.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. По ожиданиям правительства, новая программа сделает путешествия по России привлекательнее и поддержит тех, кто решит в этом году провести отпуск на родине.

Подробнее о том, какие регионы участвуют в акции, когда и сколько в них нужно отдыхать и сколько составит компенсация, можно прочитать в нашем материале.

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