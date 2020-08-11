Правительство определилось, как будет возвращать деньги за отдых в России

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.



Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тысяч рублей, оплата картой «Мир».



Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тысяч рублей, вернутся 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч кешбэк составит 10 тысяч. Для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей, возврат составит 15 тысяч рублей.



На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. По ожиданиям правительства, новая программа сделает путешествия по России привлекательнее и поддержит тех, кто решит в этом году провести отпуск на родине.



Подробнее о том, какие регионы участвуют в акции, когда и сколько в них нужно отдыхать и сколько составит компенсация, можно прочитать в нашем материале.

