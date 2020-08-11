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Певицу Валентину Легкоступову нашли в Москве с пробитой головой

Певица в коме, у нее отек мозга

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Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое

Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое

Певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-малина», нашли в Москве с пробитой головой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным издания, певицу еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился ее муж, Юрий Фирсов.

Дочь Валентины Легкоступовой вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал.

Сейчас певица находится в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподаватель и продюсер. Заслуженная артистка Российской Федерации. Самая популярная песня в ее исполнении — конечно, «Ягода-малина» (музыка В. Добрынина, слова М. Пляцковского), которая была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1987 года. В конце года песня вышла в финал фестиваля «Песня года».

Видео: MP3Nice / YouTube

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