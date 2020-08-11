Новосибирскому военному, который химичил с бензином, дали миллионный штраф и 4 года условно

В Новосибирске военному дали миллионный штраф за взятку и растрату
Калининский районный суд вынес приговор начальнику отдела войсковой части 58661-ВА Кариму Каримову. Военного признали виновным в растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Наказание — 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 1 000 000 рублей. Также ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
— Каримов обвиняется в том, что в период с 28 июля 2015 года по 28 июня 2019 года, используя свое служебное положение начальника отдела (контроля качества горючего и смазочных материалов) войсковой части 58661-ВА, составляя фиктивные путевые листы, создавал излишки дизельного топлива и бензина, осуществляя его фиктивное списание и последующую реализацию, — рассказывали ранее в суде.
В итоге ущерб для Министерства обороны РФ составил 491 503 рубля.
Кроме того, в 2019 году военный передал оперуполномоченному, который работал по его делу, 200 000 рублей «в качестве взятки за прекращение в отношении него оперативно-разыскных мероприятий и уничтожение материалов, подтверждающих его преступную деятельность».
За последние полгода в Новосибирске зафиксировали рост количества взяток — в сравнении с прошлым годом их стало больше на 60%. Здесь мы рассказывали, кто чаще всего попадался на взятках. Приговор по одному из резонансных дел озвучили этой весной. 49-летнего заведующего патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаила Козяева признали виновным в получении взяток от похоронных фирм «Некрополь» (1 208 500 рублей) и «Ритуальное хозяйство» (294 000 рублей) за рекламу организаций перед родственниками умерших.