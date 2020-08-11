Новосибирскому военному, который химичил с бензином, дали миллионный штраф и 4 года условно

Калининский районный суд вынес приговор начальнику отдела войсковой части 58661-ВА Кариму Каримову. Военного признали виновным в растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Наказание — 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 1 000 000 рублей. Также ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

— Каримов обвиняется в том, что в период с 28 июля 2015 года по 28 июня 2019 года, используя свое служебное положение начальника отдела (контроля качества горючего и смазочных материалов) войсковой части 58661-ВА, составляя фиктивные путевые листы, создавал излишки дизельного топлива и бензина, осуществляя его фиктивное списание и последующую реализацию, — рассказывали ранее в суде.

