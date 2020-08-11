В Новосибирске таксист подрался с мужчиной, чей ребёнок испортил салон. В ход пошли нож и дубинка

У таксиста своя версия случившегося. По словам Петра Антипова, стоимость поездки изначально была 265 рублей, но вместе с ожиданием и изменением маршрута по счётчику вышло дороже.

— Девочке стало плохо прямо на сиденье. Женщины убрали всё салфетками, я сказал, что этого недостаточно, надо доплатить за химчистку. Они сказали, что на месте рассчитаемся. В конце поездки отец девочки дал 300 рублей за дорогу, я сказал, что надо ещё 500 рублей за химчистку. Он ответил, что этого хватит, давай уезжай отсюда.

Таксист заявил, что не уедет без денег. После этих слов отец девочки, со слов таксиста, побежал в сторожку и вернулся с резиновой дубинкой.

— Он давай этой дубинкой размахивать, я закрывался. После того, как он по голове попал, у меня маленько помутнело. После отдыха у меня был ножик в кармане. Я его вытащил, начал махать перед собой. Я больше защищался, чтобы по голове не попало. Ну и задел его вскользь. Он успокоился, побежал в сторожку, принёс 600 рублей. Я ему 500 рублей отдал, сто рублей взял. И собирался уехать.