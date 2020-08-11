В Новосибирске таксист подрался с мужчиной, чей ребёнок испортил салон. В ход пошли нож и дубинка

Днём 10 августа на базе возле Бугринского моста подрались таксист и охранник. По словам очевидцев, первый вооружился ножом, второй — дубинкой. Конфликт произошёл из-за ребёнка охранника, которого стошнило в автомобиле. Мужчины написали друг на друга заявления в полицию, но в изолятор поместили только одного из них. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина выслушала обе стороны конфликта.
Конфликт произошёл на улице Бугурусланская, 5а в Октябрьском районе Новосибирска. Таксист привёз на этот адрес женщину с 6-летней дочкой. В пути ребёнка стошнило из-за сильной жары, это и стало поводом для конфликта.
— Водителя просили включить кондиционер, но он сказал, что кондиционер не работает, а форточки открывать он не будет, — рассказывает Михаил Молодцов, хозяин базы и очевидец конфликта. — Ребёнок маленький, его вырвало. Мама со своей подругой прибрались в машине, вычистили всё салфетками, подтёрли.
Оплата по счётчику составила 295 рублей, отец девочки (он ждал семью на базе) предложил таксисту 500 рублей, однако тот сказал, что ему только за химчистку положено 800 рублей. Из-за этого мужчины начали препираться.
— Таксист накидывается на отца девочки, тот побежал, взял дубинку, чтобы обороняться, — рассказывает Михаил Молодцов. — Таксист хватается за нож, наносит два удара — один удар в плечо, второй в бок, потом лезвием чиркает по подбородку. Я подбежал, разнял, оттащил, мы обработали рану и вызвали полицейских.
Очевидцы сняли видео, на котором видны последствия драки
Полицейские, по словам очевидца, отпустили таксиста, а отца девочки отвезли в ИВС Тогучина — оказалось, что мужчина находится под надзором:
— У него судимость из-за воровства, когда в колхозе работал, то воровал инструменты, зерно. Но человек адекватный, спокойный, за год работы никак себя не проявил с плохой стороны.
У таксиста своя версия случившегося. По словам Петра Антипова, стоимость поездки изначально была 265 рублей, но вместе с ожиданием и изменением маршрута по счётчику вышло дороже.
— Девочке стало плохо прямо на сиденье. Женщины убрали всё салфетками, я сказал, что этого недостаточно, надо доплатить за химчистку. Они сказали, что на месте рассчитаемся. В конце поездки отец девочки дал 300 рублей за дорогу, я сказал, что надо ещё 500 рублей за химчистку. Он ответил, что этого хватит, давай уезжай отсюда.
Таксист заявил, что не уедет без денег. После этих слов отец девочки, со слов таксиста, побежал в сторожку и вернулся с резиновой дубинкой.
— Он давай этой дубинкой размахивать, я закрывался. После того, как он по голове попал, у меня маленько помутнело. После отдыха у меня был ножик в кармане. Я его вытащил, начал махать перед собой. Я больше защищался, чтобы по голове не попало. Ну и задел его вскользь. Он успокоился, побежал в сторожку, принёс 600 рублей. Я ему 500 рублей отдал, сто рублей взял. И собирался уехать.
В полиции подтвердили, что сейчас разбираются в этом конфликте.
— На базе, расположенной на улице Бугурусланской, произошёл конфликт между водителем такси и пассажиром, мужчиной. Конфликт перерос в обоюдную драку, оба участника написали обоюдные заявления в полицию. Проводится проверка по факту причинения телесных повреждений, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В ведомстве добавили, что у обоих мужчин лёгкие телесные повреждения, поэтому, скорее всего, по факту проверки будет составлено дело об административном правонарушении. В таком случае виновнику грозит наказание по статье 6.1.1. КоАП (побои), которая предусматривает либо административный штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 60 до 120 часов.
Новости о конфликтах между таксистами и клиентами появляются в сводках с завидной регулярностью, есть и убийства. Одно из самых громких произошло в декабре 2017 года на Бугринском мосту — женщину-таксиста нашли мёртвой после того, как к ней в машину сели трое мужчин. Журналист НГС поговорил с таксистами, на которых неоднократно нападали клиенты. Бывалые водители рассказали про поездки с наркоманами в лес за закладкой, лесбийские разборки, разговоры по душам с зэками и слежку за неверным мужем. Истории таксистов, переживших нападения пассажиров, вы можете почитать здесь.