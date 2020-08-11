Театры в Новосибирске заработают с 1 сентября

Работа концертных площадок и театров в Новосибирске возобновится 1 сентября. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

— С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и, скорее всего, кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление — семья имеет право посетить театр без социальной дистанции, — цитирует Наталью Ярославцеву ТАСС.

Посещение театров школьными классами, по словам министра, возобновить пока не удастся из-за соблюдения ограничительных мер.