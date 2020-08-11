Театры в Новосибирске заработают с 1 сентября

Работа концертных площадок и театров в Новосибирске возобновится
— С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и, скорее всего, кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление — семья имеет право посетить театр без социальной дистанции, — цитирует Наталью Ярославцеву ТАСС.
Посещение театров школьными классами, по словам министра, возобновить пока не удастся из-за соблюдения ограничительных мер.
10 августа губернатор области Андрей Травников разрешил открыться бассейнам и залам ресторанов. С какой даты они начнут работать, пока неизвестно — официально постановление не подписано.
— Ещё одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов, — заявил в понедельник губернатор.
Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля.