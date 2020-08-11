11 августа вторник
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняЧто на самом деле происходит в Минске?

Все новости

Все новости

Театры в Новосибирске заработают с 1 сентября

Только вот школьным группам ходить на постановки пока будет нельзя

4 691
32Обсудить

Поделиться

Театральный сезон планируют начать через несколько недель

Театральный сезон планируют начать через несколько недель

Работа концертных площадок и театров в Новосибирске возобновится 1 сентября. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

— С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и, скорее всего, кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление — семья имеет право посетить театр без социальной дистанции, — цитирует Наталью Ярославцеву ТАСС.

Посещение театров школьными классами, по словам министра, возобновить пока не удастся из-за соблюдения ограничительных мер.

10 августа губернатор области Андрей Травников разрешил открыться бассейнам и залам ресторанов. С какой даты они начнут работать, пока неизвестно — официально постановление не подписано.

— Ещё одна неделя с хорошей динамикой прошла. Я считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю на заседании правительства принять решения по возобновлению работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов, — заявил в понедельник губернатор.

Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Новосибирске с 6 июля. 25 июля владельцы общепита выступили с открытым письмом к губернатору с просьбой разрешить работать залам, потому что летниками они не спасутся.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

театркоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!