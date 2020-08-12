«Мы — фанаты диктатуры». Новосибирцы вышли на пикет в поддержку протестующих в Белоруссии

— Я пришел, чтобы высказать поддержку братскому белорусскому народу, его борьбе за свои права и свободу. Моё сердце обливается кровью, когда я читаю новости о том, что сейчас там происходит. Я хочу, чтобы белорусский народ знал, что их поддерживают даже в далекой Сибири, — объяснил еще один участник акции Алексей Воронин.



В ночь с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Белоруссии вышли на улицы, требуя остановить фальсификации на прошедших в тот день президентских выборах, по итогам которых официально ещё на один срок у власти остался Александр Лукашенко. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми.

В течение двух суток в республике практически не работал интернет. Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше. Почитать можно тут.