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«Мы — фанаты диктатуры». Новосибирцы вышли на пикет в поддержку протестующих в Белоруссии

В пикетах приняли участие три человека

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В акции приняли участие три человека

В акции приняли участие три человека

Вечером 11 августа на площади Ленина новосибирцы встали в пикетную очередь в поддержку протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии.

В пикетной очереди стояли три человека: по очереди они сменяли друг друга у памятника Ленина.

К пикетирующим подходили сотрудники Росгвардии

К пикетирующим подходили сотрудники Росгвардии

— Я не понимаю, почему в поддержку Белоруссии на пикеты в России выходит так мало человек. То, что там происходит — ужасно. Белоруссию поддерживают сейчас и Украина, и Польша, и Литва, но в России об этом говорят очень мало. Я хочу, чтобы об этом ужасе говорило как можно больше людей, активно показывая свое несогласие с произволом власти в стране, сценарий которой мы, к сожалению, можем повторить, — рассказала одна из участниц пикета Марина Сингх.

Пикетирующие собрались около 8 часов вечера

Пикетирующие собрались около 8 часов вечера

— Я пришел, чтобы высказать поддержку братскому белорусскому народу, его борьбе за свои права и свободу. Моё сердце обливается кровью, когда я читаю новости о том, что сейчас там происходит. Я хочу, чтобы белорусский народ знал, что их поддерживают даже в далекой Сибири, — объяснил еще один участник акции Алексей Воронин.

В ночь с 9 на 10 августа сотни тысяч жителей Белоруссии вышли на улицы, требуя остановить фальсификации на прошедших в тот день президентских выборах, по итогам которых официально ещё на один срок у власти остался Александр Лукашенко. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми.

В течение двух суток в республике практически не работал интернет. Журналист НГС Лиза Пичугина связалась с двумя бывшими новосибирцами, которые сегодня живут в Минске — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше. Почитать можно тут.

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БелоруссиявыборыпикетЛукашенко
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