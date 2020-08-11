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На вокзале Новосибирск-Главный задержали мужчину с револьвером

Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы

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Пенсионер не прошел через металлоискатель

Пенсионер не прошел через металлоискатель

В начале августа транспортные полицейские задержали на вокзале Новосибирск-Главный 67-летнего мужчину с револьвером. На него обратили внимание после того, как он прошел через рамку металлоискателя.

— У мужчины был обнаружен и изъят револьвер. По заключению эксперта, револьвер системы Нагана ранее был охолощен и предназначался для имитации выстрела специальными патронами, однако переделан в кустарных условиях. Задержанный пояснил, что работает охранником и в целях самообороны приобрел охолощённое оружие, а потом в гараже приспособил его для стрельбы самодельными патронами, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Так выглядел револьвер, который был у мужчины

Так выглядел револьвер, который был у мужчины

Против пенсионера возбудили уголовное дело за незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и за незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.


Инциденты с оружием происходят в Новосибирске ежемесячно. В конце июля мужчина устроил стрельбу по лоткам с фруктами. Теперь его ищет полиция.

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оружиеНовосибирск-Главный
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