На вокзале Новосибирск-Главный задержали мужчину с револьвером

В начале августа транспортные полицейские задержали на вокзале Новосибирск-Главный 67-летнего мужчину с револьвером. На него обратили внимание после того, как он прошел через рамку металлоискателя.

— У мужчины был обнаружен и изъят револьвер. По заключению эксперта, револьвер системы Нагана ранее был охолощен и предназначался для имитации выстрела специальными патронами, однако переделан в кустарных условиях. Задержанный пояснил, что работает охранником и в целях самообороны приобрел охолощённое оружие, а потом в гараже приспособил его для стрельбы самодельными патронами, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО .