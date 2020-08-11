Здание-убийца: орнитолог объяснил, почему в Железнодорожном районе Новосибирска массово гибнут птицы

На улице Владимировской в Новосибирске местные жители обнаружили десятки мертвых птиц. Они лежали повсюду: на асфальте, газоне, ступеньках. Почему в Железнодорожном районе массово гибнут птицы, НГС объяснил орнитолог.



— Это поползни — мелкие лесные птички, они разбились во время миграции о стёкла здания-убийцы, — предполагает орнитолог Елена Шнайдер. — Вообще на владельца объекта надо в прокуратуру заявление писать, поскольку его здание наносит ощутимый вред объектам животного мира. Здание отражает соседние деревья или небо, птицы не видят преграду. Такие окна и фасады необходимо обрабатывать, нанося видимые птицам отметки, и делать их безопасными. Не все здания так опасны. Если отражаются соседние дома — птицы не обманываются. Если на окнах шторки и занавески, комнатные растения, украшения на подоконнике — птицы тоже понимают, что туда лететь нельзя. Ставить такие здания без защиты для птиц — это, конечно, варварство в наше время, когда есть множество решений.