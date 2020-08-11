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Здание-убийца: орнитолог объяснил, почему в Железнодорожном районе Новосибирска массово гибнут птицы

На улице Владимировской валяются десятки мертвых поползней — мелких лесных птичек

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У птиц сейчас идёт сезон миграции. И некоторые городские здания становятся для них своеобразной смертельной ловушкой

У птиц сейчас идёт сезон миграции. И некоторые городские здания становятся для них своеобразной смертельной ловушкой

На улице Владимировской в Новосибирске местные жители обнаружили десятки мертвых птиц. Они лежали повсюду: на асфальте, газоне, ступеньках. Почему в Железнодорожном районе массово гибнут птицы, НГС объяснил орнитолог.

— Это поползни — мелкие лесные птички, они разбились во время миграции о стёкла здания-убийцы, — предполагает орнитолог Елена Шнайдер. — Вообще на владельца объекта надо в прокуратуру заявление писать, поскольку его здание наносит ощутимый вред объектам животного мира. Здание отражает соседние деревья или небо, птицы не видят преграду. Такие окна и фасады необходимо обрабатывать, нанося видимые птицам отметки, и делать их безопасными. Не все здания так опасны. Если отражаются соседние дома — птицы не обманываются. Если на окнах шторки и занавески, комнатные растения, украшения на подоконнике — птицы тоже понимают, что туда лететь нельзя. Ставить такие здания без защиты для птиц — это, конечно, варварство в наше время, когда есть множество решений.

Сейчас, по данным орнитолога, идёт миграция поползней, поэтому гибнут только они. Позже начнут разбиваться дрозды, камышовки и лесные кулики.

Дикие птицы часто встречают опасность в городской среде. Несколько лет назад черные синицы начали массово гибнуть из-за зеркальных окон.

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орнитологптицы
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