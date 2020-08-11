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«Мать пошла к соседям за солью»: в Новосибирске семь детей оказались ночью заперты одни в квартире

Их пришлось вызволять спасателям

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Медицинская помощь никому из детей не потребовалась

Медицинская помощь никому из детей не потребовалась

В Советском районе Новосибирска сегодня, 11 августа, около часа ночи помощь спасателей понадобилась матери семерых детей.

— Заблокирована дверь. Женщина просит обеспечить доступ в квартиру, где находятся её дети. Доступ в квартиру обеспечен. Дети — 7 человек в возрасте от 2011 г. р. до 2018 г. р. переданы матери, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Чуть позже спасатели рассказали подробности инцидента:

— Ночью в 00:19 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Барьерная женщина не может попасть в квартиру. Вместе со старшей дочерью она вышла за солью к соседке, дверь захлопнулась, в квартире находится 7 малолетних детей. Требуется помощь спасателей. По указанному адресу в 00:47 выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в квартиру, - объяснили спасатели.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

Недавно НГС рассказывал о том, что спасателям пришлось залезать на третий этаж, чтобы снять с карниза плачущую девочку, — отец ребёнка спал, пока его дочь рыдала на краю окна.

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Спасатели МАСС
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