В Новосибирске нашли 12-летнюю девочку, пропавшую после прогулки с подругой

Пропавшая после прогулки с подругой 12-летняя Софья Попова найдена живой — об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



— Девочка дома. Была найдена вчера вечером сотрудниками полиции, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — В это время работали наши автономные экипажи, занимались тоже поиском. Никаких прецедентов с ней не было, за время отсутствия дома её жизни и здоровью ничего не угрожало.

Напомним, ребёнок пропал 9 августа после прогулки с подружкой — известно, что после звонка родителей дети разошлись по домам, подруга Софьи вернулась домой, а местонахождение самой Поповой было неизвестно. Телефон Софьи был не в сети, ранее девочка из дома не пропадала.