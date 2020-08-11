В Новосибирске нашли 12-летнюю девочку, пропавшую после прогулки с подругой

Пропавшая после прогулки с подругой 12-летняя Софья Попова найдена живой — об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Девочка дома. Была найдена вчера вечером сотрудниками полиции, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — В это время работали наши автономные экипажи, занимались тоже поиском. Никаких прецедентов с ней не было, за время отсутствия дома её жизни и здоровью ничего не угрожало.
Напомним, ребёнок пропал 9 августа после прогулки с подружкой — известно, что после звонка родителей дети разошлись по домам, подруга Софьи вернулась домой, а местонахождение самой Поповой было неизвестно. Телефон Софьи был не в сети, ранее девочка из дома не пропадала.
В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев, как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей: прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.