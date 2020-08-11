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Суд отправил в СИЗО водителя, который пьяным сбил 17-летнего пешехода насмерть на парковке

Нетрезвый водитель врезался в автомобиль, за которым стояли парень с девушкой

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Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

Toyota Celiсa вылетела в парковочный карман, сбив двух пешеходов

10 августа Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО 23-летнего водителя Toyota Celiсa, который насмерть сбил 17-летнего пешехода на парковке.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 октября 2020 года, — рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Напомним, ДТП произошло 8 августа в городе Куйбышеве Новосибирской области примерно в 3 ночи, водитель Toyota Celiсa столкнулся со стоящими в парковочном кармане Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после столкновения автомобиль сбил ещё и двух пешеходов, которые стояли за припаркованными машинами. В итоге погиб 17-летний парень, 19-летняя девушка была доставлена в больницу. В полиции рассказали, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

6 августа в Новосибирске водитель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Nissan сбил велосипедиста.

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ДТПСИЗОсуд
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