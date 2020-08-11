Суд отправил в СИЗО водителя, который пьяным сбил 17-летнего пешехода насмерть на парковке

10 августа Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО 23-летнего водителя Toyota Celiсa, который насмерть сбил 17-летнего пешехода на парковке.



— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 октября 2020 года, — рассказали в пресс-службе Куйбышевского суда.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения.